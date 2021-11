Geschwächter TSV Friedberg verliert gegen Waldbüttelbrunn

Plus Die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg unterliegen beim Spitzenreiter Waldbüttelbrunn deutlich mit 17:35. Was dem Team von Trainer Andreas Dittiger fehlt.

Eine hohe 17:35-Niederlage gab es für die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg bei der DJK Waldbüttelbrunn. Die Mannschaft von Trainer Andreas Dittiger konnte zu keinem Zeitpunkt mit einem der Aufstiegsfavoriten mithalten. Mit Rückkehrer Tom Cada, der seine Saisonpremiere feiern konnte, machte sich der TSV auf die weiteste Auswärtsfahrt der Vorrunde. Waldbüttelbrunn, das ungeschlagen an der Spitze der Staffel steht, sah eine ersatzgeschwächte Friedberger Mannschaft mit einigen angeschlagenen Spielern.