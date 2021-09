Handball

15:15 Uhr

Pech in der Schlussphase: Kissinger Handballerinnen verlieren saisonauftakt

Hannah Ruchti (blaues Trikot) und die Landesliga-Handballerinnen des Kissinger SC unterlagen dem TSV Herrsching am Ende mit 23:24 beim Saisonauftakt. Lange Zeit sah es nach einem Sieg des KSC aus.

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC unterliegen zum Saisonauftakt gegen Herrsching mit 23:24. Dabei sind die Gastgeberinnen lange Zeit auf der Siegerstraße.

Von Domenico Giannino

Die Handballerinnen des Kissinger SC haben im ersten Saisonspiel knapp mit 23:24 (11:8) gegen Herrsching verloren. Beinahe hätte es in der Landesliga Süd mit dem ersten Sieg geklappt, aber in der Schlussphase gaben die Kissingerinnen eine deutliche Führung doch noch her.

