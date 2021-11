Schwache Wurfquote: Kissinger Landesliga-Frauen verlieren

Plus Die Landesliga-Handballerinnen des Kissinger SC unterliegen bei der HSG Würm-Mitte II deutlich. Eine Spielerin bringt den KSC zur Verzweiflung.

Klar verloren haben die Handballdamen des Kissinger SC ihr Auswärtsspiel bei der HSG Würm-Mitte 2. Beim 20:29 war nach einem missratenen Start früh alles entschieden.