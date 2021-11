Handball

vor 27 Min.

Starker Schlussspurt: Kissinger Frauen siegen in Vaterstetten

Vanessa Eder und die Handballerinnen des Kissinger Sc besiegten Vaterstetten am Ende deutlich.

Plus Ein Handballspiel mit unerwartetem Ausgang: In der Schlussphase zieht der Kissinger SC an und wirft mit 36:23 einen Kantersieg gegen Vaterstetten heraus.

Von Domenico Giannino

Ein Ende, das nach 40 Minuten niemand erwartet hatte, nahm das Handballspiel zwischen den Kissinger Damen und Vaterstetten. Lange Zeit war die Angelegenheit ziemlich offen, nach 60 Minuten sollte sich der KSC aber mit 36:23 durchsetzen.

