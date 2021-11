Handball

17:12 Uhr

Verband pausiert die Saison: Das hat Folgen für die heimischen Vereine

Plus Wie der TSV Friedberg und der Kissinger SC mit der Entscheidung des Handball-Verbandes, die Saison bis zum 9. Januar zu pausieren, umgehen und wie es weitergeht.

Von Domenico Giannino

Was den Fußballern recht sein muss, das kann den Handballern nur billig sein. In dieser Weise könnte man die Entscheidung des Bayerischen Handball-Verbandes beschreiben, der am Donnerstagabend beschloss, den gesamten Spielbetrieb quer über alle Klassen hinweg bis zum 9. Januar auszusetzen. Was der Beschluss bedeutet und wie die heimischen Vereine reagieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen