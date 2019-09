vor 33 Min.

Handballer des TSV Friedberg hoffen auf den ersten Saisonsieg

Die Bayernligisten des TSV Friedberg haben Rimpar II zu Gast. Beide Teams gehören zu den Spitzenreitern – und beide hatten eine schwachen Start.

Von Domenico Giannino

Das zweite Heimspiel der Saison für die Friedberger Erste steht am Samstag an. Ab 20 Uhr empfangen die TSV-Handballer die Reserve des Zweitligisten Rimpar. Deren Zweite gehörte in der vergangenen Saison ganz wie die Herzogstädter zu den Spitzenteams der Bayernliga. Doch der Start ist beiden missglückt: Noch stehen sie komplett ohne jeglichen Zähler da. Nach der Heimniederlage gegen Lohr zum Auftakt der Saison verlor Friedberg am vergangenen Samstag auch das schwäbische Derby in Günzburg.

Darum will sich die Mannschaft um die neue Trainerin Christina Seidel am Samstag besser präsentieren: „Wir müssen uns im Vergleich zu den letzten Auftritten steigern,“ sagte die Übungsleiterin. „Die Mannschaft kann mehr, als sie da gezeigt hat. Die Abwehr kann und muss sich verbessern, wir brauchen auch mehr Konzentration im Spiel nach vorne. Für den Samstag haben sich die Jungs viel vorgenommen, gegen einen anspruchsvollen Gegner wollen wir trotzdem den ersten Saisonsieg einfahren.“

Weder der TSV Friedberg noch Rimpar II haben bisher gewonnen

Rimpar II verlor zunächst bei den heimstarken Bayreuthern, ehe es am vergangenen Samstag eine klare Heimniederlage gegen HT München gab. Die Unterfranken, welche in der vergangenen Saison nur knapp die Vizemeisterschaft verpasst hatten, stehen darum wie der TSV etwas überraschend am unteren Ende des Klassements in der Bayernliga.

Doch das darf den TSV Friedberg nicht in falscher Sicherheit wiegen. Sicherlich besitzt Rimpar genug Qualität, um die Herzogstädter vor eine schwere Prüfung zu stellen. Diese werden mit demselben Kader wie am letzten Wochenende antreten, bis auf den noch länger fehlenden Abwehrchef Paul Thiel sind alle Akteure an Bord. Am Samstag ab 20 Uhr wollen die Handballer aus Friedberg den Trend umkehren und ihren ersten Saisonsieg schaffen.

Zu der Begegnung am Samstag soll die Aktion „Wiesnzeit“ für etwas Flair auf den Rängen sorgen. Jeder, der in Tracht zum Spiel erscheint und ein Ticket kauft, bekommt kostenlos ein Paar Weißwürste, eine Breze und ein Bier.

