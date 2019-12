vor 40 Min.

Harry Potter ist Thema bei der Turnshow des TSC Mering

Am Sonntag ist in der Eduard-Ettensberger-Halle wieder einiges geboten.

Von Sonja Wolf

Am Sonntag, 15. Dezember, lädt der TSC Mering ab 17.30 Uhr zur Turnshow in die Eduard-Ettensberger Halle ein. Wenn es auf Weihnachten zugeht, summt und brummt es bei den Turnkindern, den Gerät- und Kunstturnerinnen des TSC Mering. Es wird fieberhaft geprobt, die jährlich stattfindende Turnshow naht. Anfangs ins Leben gerufen um den Eltern einen Einblick in die Turnstunden zu geben, hat sich die Turnshow inzwischen zu einem Großevent gemausert, zu dem weit mehr als 300 Zuschauer erwartet werden. Die Hauptorganisatorinnen Ingrid Martin und Bianca Franke freuen sich über diese Erfolgsgeschichte. Das abwechslungsreiche Programm führt durch die ganze Bandbreite des Turnens nach dem Motto „Von der Breite bis zur Spitze“. Die Kleinsten zeigen ihr Können genauso wie die Kunstturnerinnen, die bayernweit erfolgreich Wettkämpfe bestreiten. Mit Schwung und Musik wird geturnt und getanzt, Beleuchtungsprofi Udo Räßler setzt die Aufführungen gekonnt in Szene. Leckeres Catering lockt in der Pause. Eine der Hauptattraktionen wird die 2015 uraufgeführte „Harry-Potter-Show“ der Kunstturnerinnen am Stufenbarren sein, die auf vielfachen Wunsch neu inszeniert wurde. Der Eintritt ist frei.

Themen folgen