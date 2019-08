vor 60 Min.

Harte Brocken für Friedberger Teams

Der TSV Friedberg trifft schon am Samstag auf Neugablonz. Der FC Stätzling freut sich derweil auf das nächste brisante Landkreis-Derby.

Von Otmar Selder

In den schwäbischen Bezirksligen drohen sowohl dem FC Stätzling (Nord) als auch dem TSV Friedberg (Süd) schwere Heimspiele. Für die Jenik-Elf (10 Punkte) ergibt sich dabei aber die Chance, durch einen weiteren Dreier am morgigen Sonntag im Derby über den VfL Ecknach (11) vom siebten Platz ins obere Tabellendrittel vorzustoßen. Im Süden kommt bereits heute um 15 Uhr mit dem BSK Olympia Neugablonz (13) der starke Tabellendritte zum TSV Friedberg (7). Da wird man bei den Platzherren froh sein müssen, wenn es gelingt, sich durch ein eventuelles Remis aus den Abstiegsplätzen herauszuhalten.

Stätzlings Bilanz ist positiv

FC Stätzling – VfL Ecknach Die drei Siege in Serie haben das Selbstbewusstsein der Stätzlinger Mannschaft gestärkt. Sagt auch Trainer Andreas Jenik, der allerdings weit davon entfernt ist, die Ecknacher zu unterschätzen. Die Gäste haben in den letzten beiden Bezirksligajahren mit Platz sechs und acht respektabel abgeschnitten und auch in dieser Saison sich schon gehörigen Respekt verschafft. Die von Daniel Framberger (FCA, Kissinger SC, Schwaben Augsburg) trainierte Mannschaft fuhr drei Siege ein, trotzte dem TSV Gersthofen ein 1:1 ab und hat kürzlich nur das Spiel in Affing mit 2:3 verloren. Jenik, der aus privaten Gründen das Donnerstag-Training Sebastian Hoffmann überließ, wird mit dem gleichen Kader wie zuletzt den Ecknachern mit deren Torjäger Christof Jung begegnen. Er hofft, dass auch seine leicht angeschlagenen Akteure bis Sonntag fit sind. Die gemeinsame Vergangenheit der beiden Klubs ist lange her. In den Spielzeiten 2009/10 und 2010/11 spielten beide Teams in der Kreisliga Ost. Zu Hause gewannen die Stätzlinger beide Spiele (1:0 und 3:0), auswärts gab es ein 0:0 und ein 0:1 aus Stätzlinger Sicht. (Sonntag 15 Uhr).

Fast alle Mann an Bord

TSV Friedberg - Neugablonz Nach dem äußerst wichtigen 2:0-Sieg im Aufsteigerduell beim SV Neusäß steht die nächste große Bewährungsprobe bereits am Samstag bevor. Mit Neugablonz kommt ein Klub, der vier Siege errungen und sich oben in der Tabelle festgesetzt hat. Da wird es wieder auf eine starke Abwehr vor Keeper Markus Zimmermann ankommen. Und da musste Trainer Ali Dabestani ja in den letzten Wochen einige Male improvisieren. Mit Ausnahme von Bas sind alle wieder an Bord, zusätzlich wird Neuzugang Bujar Bytyqi, der nach einem kurzen Gastspiel Oberweikertshofen zum TSV zurückkehrte, in der Startelf stehen. Von der Papierform her sind die Gäste klarer Favorit, doch der Friedberger Coach baut auf seine starke Offensive und schreibt den ersten Heimsieg in der Bezirksliga nicht ab. „Wir haben gegen Türkgücü Königsbrunn gesehen, wie gut wir spielen können“, macht Dabestani Mut. Allerdings muss seine Truppe die Leistung über zwei Halbzeiten bringen. (Samstag 15 Uhr).

Weiter spielen Bezirksliga Nord Nördlingen II – Mertingen (Samstag, 15 Uhr); Altenmünster – Adelzhausen; Rain II – Bubesheim (beide Samstag, 15.30 Uhr); Wertingen – Holzkirchen; FC Affing – TSV Hollenbach (beide Sonntag, 15 Uhr).

Bezirksliga Süd Kaufering – Ottobeuren; Thalhofen – Haunstetten; TSV Bobingen – Bad Grönenbach; Viktoria Augsburg – Türkgücü Königsbrunn (alle Samstag, 15.30 Uhr); Heimertingen – Neusäß; Stöttwang – Cosmos Aystetten (beide Sonntag, 15 Uhr).

Themen Folgen