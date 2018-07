vor 60 Min.

Harte Nuss bei der Heimpremiere Lokalsport

Landesliga Südwest: Mering empfängt am Mittwoch den TSV Gilching

Von Peter Kleist

Optimal war der Saisonstart für die Landesliga-Fußballer des SV Mering, gewann man doch das erste Spiel beim FC Gundelfingen mit 3:1. Und nun möchte man diesen optimalen Start mit dem ersten Auftritt vor heimischem Publikum auch gleich noch vergolden, wenn es am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen den TSV Gilching/Argelsried geht.

Doch die Meringer haben durchaus Respekt vor der Truppe aus Oberbayern, schließlich lagen die Gilchinger in der vergangenen Saison in der Endabrechnung vor dem MSV. „Wir haben sie zwar letztes Jahr zweimal geschlagen, aber ich denke, das wird ein richtig schweres Spiel. Ich schätze Gilching stärker ein als Gundelfingen“, ließ Trainer Christian Cappek verlauten. Der steht diesmal allein an der Seitenlinie, da Gerhard Kitzler in dieser Woche im Urlaub weilt.

Die Meringer werden gegen Gilching dem Kader vertrauen, der in Gundelfingen die ersten drei Punkte eingefahren hat – mit marginalen Änderungen. So kehrt Maximilian Obermeyer in den Kader zurück, dafür ist diesmal Michael Fuchs nicht dabei.

Die Bilanz spricht für den MSV, der in vier Spielen bislang dreimal gegen die Oberbayern gewonnen hat. Die einzige Niederlage hatte es fast auf den Tag genau vor zwei Jahren aber in sich. Am 20. Juli 2016 verlor Mering sein erstes Heimspiel der Saison gegen Gilching mit 1:5. Vor allem ein Mann wurde zum Schreckgespenst für den MSV: Ramon Adofo. Der schoss damals alle fünf Tore für die Oberbayern.

Wer soll sich diesmal um ihn kümmern? „Ich bin kein Freund der Manndeckung, wir vertrauen im Ganzen auf unsere Abwehr. Die letzten Male hat sich aber meist Stefan Wiedemann um Adofo angenommen und ich denke, das wird diesmal wohl auch so sein“, meinte Christian Cappek.

