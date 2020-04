06:33 Uhr

Helmut Eberle zeigt Übungen via YouTube und Instagram

Der Skorpion-Kick, den Helmut Eberle hier zeigt, ist nur was für die ganz weit fortgeschrittenen Taekwondo-Sportler. In seinen Trainingsvideos hat der Großmeister (8. Dan) auch einfachere Übungen parat.

Taekwondo: Neue Wege bei der Sportschule Eberle in Kissing.

Von Peter Kleist

Helmut Eberle, Taekwondo-Großmeister (8. Dan) und Leiter der gleichnamigen Sportschule in Kissing, zieht angesichts der derzeitigen Corona-Krise einen bemerkenswerten Vergleich. „Als ich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr war, passierte 1986 das Reaktorunglück in Tschernobyl. Damals wusste auch keiner, was kommt und es gab Warnungen, sich weniger im Freien aufzuhalten und bestimmte Dinge nicht mehr zu essen. Doch das was jetzt los ist, hat eine ganz andere Dimension – es ist beängstigend“, so Eberle.

Tipps und Trainingsanleitungen

Auch seine Sportschule ist von den Beschränkungen, die gerade herrschen, betroffen und geschlossen. Doch ganz ohne Sport und Training kommt der 54-Jährige nicht aus und auch seinen Schülern möchte er weiter Tipps und Trainingsanleitungen geben. „Ich habe Übungsvideos – vom Aufwärmen über Gymnastik bis hin zum Formenlauf – bei YouTube, Instagram und Facebook eingestellt und die Resonanz darauf ist durchaus positiv“, sagte Eberle.

Individuelle Lösungen bei den Beiträgen

In Sachen Beiträge ihrer Mitglieder haben sich Helmut und Miriam Eberle auch ihre Gedanken gemacht. „Wir buchen monatlich ab und die Ausfallzeit kann gut geschrieben werden, oder man kann auch Familienangehörige zum Training mitbringen, oder man kann auch früher aus dem Vertrag raus“, meinte der Sportschulleiter. Sollte der „Shutdown“ einige Wochen dauern, wäre das zu überstehen, würden Monate daraus, dann „dürfte es zu einem Problem werden“, so Eberle, der hofft, dass die ergriffenen Maßnahmen seitens der Politik bald Wirkung zeigen. (pkl)

Wer die Übungen oder vorgeschlagenen Trainingsprogramme anschauen oder mitmachen möchte, findet die Videos bei YouTube wenn er Helmut Jerry Eberle eingibt oder direkt unter diesem Link: https://www.youtube.com/channel/UCTeRsxRZimtQRCWXMdqDrVA

