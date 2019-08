vor 35 Min.

Herbe Niederlage für Eurasburg

Sielenbach trifft zum Auftakt zweistellig gegen den SCE. Der SVW geht in Rieden unter. Ottmaring schlägt Dasing knapp. Mering hat beim Topfavoriten keine Chance

Von Reinhold Rummel

Tore am Fließband servierten die A-Klassen-Fußballer zum Start in die neue Saison. Am fleißigsten waren die Stürmer des TSV Sielenbach: Mit einer 2:10-Niederlage durfte der SC Eurasburg wieder die Heimreise antreten. Mitfavorit FC Laimering/Rieden eröffnete die Runde mit einem 5:0-Sieg über den SV Wulfertshausen II. Der BC Rinnenthal II trennte sich von Vizemeister SV Obergriesbach 1:1, und der SV Ottmaring II bezwang den TSV Dasing II mit 2:1. Sechs Treffer gab es im Derby zwischen dem TSV Aindling II und dem TSV Mühlhausen – 3:3 lautete dort der Endstand.

Kräftig ins Schwitzen kamen nicht nur die Akteure zum Start in Sielenbach. Auch Sprecher Lechner kam fast mit den Notizen nicht mit. Bis zur 35. Spielminute konnte der Gast im Derby noch mithalten, dann leitete ein Eigentor von Julian Sichert das Debakel für die Eurasburger ein. Die Post ging dann richtig ab, und die neu formierte Sielenbacher Truppe deklassierte die Eurasburger auch in der Höhe verdient.

1:0 Haug (12.), 2:0 Ankner (17.), 2:1 Wolf (21.), 2:2 Wolf (26.), 3:2 Sichert (35., ET), 4:2 Ankner (43.), 5:2 Ankner (50.), 6:2 Iffarth (52.), 7:2 Baumgartner (68.), 8:2 Haug (72.), 9:2 Baumgartner (82.), 10:2 Haug (89.) – 80

Eine Halbzeit tat sich der Aufstiegsmitfavorit zu Hause gegen die Reservisten des SV Wulfertshausen schwer. Benjamin Tränkl traf zwar zur schnellen Führung, dann aber machten die Gäste die Räume sehr eng. Erst nach dem Seitenwechsel war die Baumeister-Elf nicht mehr zu bremsen und siegte hochverdient.

Tore 1:0 Tränkl (3.), 2:0 Gaag (48.), 3:0 Haas (55.), 4:0 Haas (57.), 5:0 Beier (82.) – Zuschauer 60

Eine muntere und abwechslungsreiche Partie zeigten die Akteure auf dem grünen Rasen. Neuling Mühlhausen führte sogar, konnte dann aber dem Druck der Heimelf nicht standhalten.

1:0 Dauber (24.), 1:1 Schubach (26.), 1:2 Stockinger (31.), 2:2 Jakob (38.), 3:2 Grammer (44.), 3:3 Erber (73.) – 100

Einen glücklichen Heimsieg ergatterte sich der SV Ottmaring II zum Auftakt. Die Gäste hatten klare Vorteile, zeigten aber in der Box erhebliche Abschlussmängel. Dies wurde dann bitter bestraft. Nach einem haarsträubenden Abwehrfehler ging die Heimelf mit der ersten Aktion nach einer halben Stunde durch Philipp Heiss in Führung, die Colin Davis per Foulelfmeter nach dem Wechsel neutralisierte. SVO-Keeper Riedl ließ dann mit starken Paraden keinen weiteren Treffer zu – fünf Minuten vor dem Schlusspfiff verwandelte dann Matthias Wörle einen Strafstoß zum schmeichelhaften 2:1-Heimsieg.

1:0 Heiss (29.) 1:1 Davis (54.) 2:1 Wörle (87.) 80

Keinen Sieger gab es am Griesbach-Sportplatz. Die Platzherren standen sehr massiv in der Abwehr und ließen wenige Chancen zu. Erst ein weiter Abschlag von Torhüter Florian Hering sorgte für eine Lücke und Sebastian Kinzel traf zur Führung für die Gäste. Dabei verletzte sich der Obergriesbacher Keeper aber am Knie und musste durch Ersatztorwart Niklas Augart ersetzt werden. Der SVO zeigte sich dadurch geschockt, und Max Reisch verlor kurzzeitig die Orientierung – beim Abwehrversuch knallte er den Ball zum 1:1-Endstand überhastet ins eigene Tor.

0:1 Kinzel (58.), 1:1 Reisch (62., ET)

Topfavorit DJK Gebenhofen rechtfertigte seine Ambitionen bereits im ersten Auftritt. Gegen die Landesliga-Reservisten des SV Mering sammelte man bei der Mission Wiederaufstieg den ersten Dreier standesgemäß ein. Die Affinger Neuzugänge Marcus Klein und Marco Wanner führten sich dabei nicht nur wegen ihrer Treffer bestens ein. (r.r)

1:0 Lindermeir (35.) 2:0 Klein (70.) 3:0 Bachmeir (80.) 4:0 Wanner (82.)

Themen Folgen