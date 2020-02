17:07 Uhr

Herren gehen beim Bezirkspokal in die Endrunde

Im Viertelfinale setzt sich die erste Kissinger Mannschaft gegen den TSV Gersthofen durch.

Von Johann Hamberger

Die Kissinger Tischtennisspieler haben zahlreiche Erfolge erzielt. Die erste Herrenmannschaft siegte im Bezirkspokal und auch die Herren III sowie die Jugend III bleiben auf der Erfolgsstraße. Die Damen und die Herren II mussten allerdings Niederlagen verkraften.

Im Viertelfinale des Bezirkspokals gastierte der TSV Gersthofen, der in der parallelen Bezirksliga Nord auf Rang drei steht, bei den KSC-Herren. Mannschaftsführer Peter Fuchs holte den ersten Punkt, aber Gerald Spengler musste nach 11:13 im fünften Satz den Ausgleich zulassen. Andreas Riemer stellte auf 2:1 für die Hausherren und das Doppel Fuchs/Spengler baute den Vorsprung auf 3:1 aus. Peter Fuchs war es vorbehalten, mit seinem zweiten Einzelpunkt den 4:1-Pokalsieg für die Kissinger perfekt zu machen. Damit ist der KSC für die Endrunde der letzten vier Teams („Final Four“) qualifiziert, das am 1. März in Burgau ausgespielt wird.

Die zweite Herrenmannschaft musste mit Ersatz zum wieder erstarkten TSV Haunstetten reisen. Bereits nach den Eingangsdoppeln lag man mit nur einem Sieg durch Geisler/Braitmayer 1:2 im Rückstand. Fünf Niederlagen in Folge brachten die KSC-Vertretung auf die Verliererstraße, ehe Horst Geisler und Jochen Heinrich wieder auf 3:7 aufschließen konnten. Die Haunstetter machten dann allerdings mit zwei weiteren Punkten die 3:9-Niederlage fix und so rutscht die „Zweite“ nun mit 17:7 Punkten auf den zweiten Rang in der Bezirksklasse A.

Zum Spitzenspiel der Bezirksklasse-C-Gruppe 2 empfingen die ungeschlagenen KSC-Herren III den TV Mering II (bisher nur zwei Verlustpunkte) in der Mehrzweckhalle. Es entwickelte sich ein sehr hochklassiges und spannendes Spiel, in dem die Hausherren durch Doppelsiege von Galbas/Geisler und Braitmayer/Steininger bei einer hauchdünnen Fünf-Satz-Niederlage von Krupka/Felgenhauer 2:1 in Führung gingen. Als David Galbas und Horst Geisler unterlagen, waren die Meringer mit 3:2 in Führung, aber Christoph Braitmayer, Christian Krupka und Jörg Felgenhauer drehten das Spiel wieder auf 5:3 für Kissing. Uli Steininger (10:12 im fünften Satz) und Galbas mussten wieder den Ausgleich zulassen. Der Sieg für Geisler und die Niederlage von Braitmayer brachten einen Zwischenstand von 6:6, aber Krupka, Felgenhauer und Steininger konnten in heiß umkämpften Spielen die notwendigen Punkte zum knappen 9:6-Sieg für den KSC III sichern.

Mit einer Doppel- und einer Einzelniederlage begann das Spiel der Jungen III beim SV Ottmaring II nicht gerade nach Wunsch. Aber Betreuer Roland Nosky motivierte sein Team so gut, dass mit sieben Siegen in Folge durch David Heit (3), Frederick Junker (2) und Tim Kothmeir (2) ein klarer 7:3-Sieg herausgespielt wurde. Mit 18:0 Punkten bleibt die Mannschaft weiter ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksklasse-C-Gruppe 1, und das sollte im nächsten Spiel gegen „Schlusslicht“ BC Rinnenthal II auch so bleiben.

Mit dem SV Villenbach II war der Tabellenzweite der Bezirksklasse A Gruppe II bei den KSC-Damen zu Gast. Nach der Doppel-Niederlage (Galbas/Heit) und je einer Niederlage von Wunderlich, Galbas und Heit lag man 0:4 zurück. Katarzyna Galbas schaffte den ersten Kissinger Punkt, doch nach vier weiteren Niederlagen erkämpfte Petra Wunderlich mit dem Sieg im letzten Spiel noch eine „Ergebniskosmetik“. Es ist allerdings anzumerken, dass alle vier Fünf-Satz-Spiele knapp an die Gäste gingen und deshalb durchaus mehr drin gewesen wäre.

