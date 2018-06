Herren haben den Aufstieg ins Auge gefasst

vor 38 Min.

Die Erste des TC Mering erledigt eine weitere Pflichtaufgabe souverän. Die Damen unterliegen erneut.

Von Michael Müller

Erneut erlebten die Männerteams des TC Mering ein Wochenende nach Maß und feierten klare Erfolge. Die Herren I hatten gegen den TSV Pöttmes II keine Mühe und stehen kurz vor dem Aufstieg. Auch die zweite und dritte Mannschaft konnte Siege verbuchen. Jubel bei den Herren 30, die nach dem fünften Saisonerfolg nun gute Chancen auf Platz eins haben. Für die Damen I ist nach einer weiteren unglücklichen Niederlage dagegen das Saisonziel Klassenerhalt kaum noch zu schaffen.

Souverän lösten die Herren I des TCM ihre Pflichtaufgabe gegen Pöttmes II. Beim 8:1-Erfolg ließ man den Gegnern nicht die geringste Chance. Einzig Michael Guggumos verlor bei seinem Comeback nach fast einem Jahr Pause unglücklich 0:6/6:3/9:11. Alle anderen Einzel gingen deutlich in zwei Sätzen an Mering. Wieder setzte man dabei auf die bewährten „Eigengewächse“ Nikolas Singer, Andreas Ludwig, Florian Schieferdecker, Florian Deiml und Manuel Singer. Auch die Doppel waren danach eine überwiegend klare Angelegenheit. Nur die Singer-Brüder konnten ihr Match erst im dritten Durchgang mit 6:3/4:6/10:6 für sich entscheiden. Nach dem überraschenden Ausrutscher des TC Aichach in Gersthofen (4:5) spricht nun fast alles für den TCM. In der Tabelle liegt man als einziges noch ungeschlagenes Team mit 10:0 Punkten vor Aichach (8:2 Punkte) an erster Stelle.

Auch die Herren 30 träumen weiter vom Aufstieg. Aktuell führt man mit 10:0 Punkten die Tabelle in der Bezirksklasse 1 an. Am vergangenen Samstag gewann man gegen den TV Hörzhausen schon mal knapp mit 5:4. Nach den Einzeln stand es noch 3:3. Stefan Beier, Dominic Liebeherr und Harald Siebenkäs hielten durch ihre Zweisatzerfolge die Meringer Hoffnungen am Leben. Im entscheidenden Doppel behielten dann Florian Schieferdecker und Eugen Köhler die Nerven. Sie gewannen im dritten Satz knapp mit 4:6/6:4/10:4.

Auch beim TC Schießgraben II konnten die Damen I nicht gewinnen und verloren 3:6. Schon vor der Partie mussten die Meringerinnen einen weiteren Schock verdauen, weil mit Antonia Seitz eine der Spitzenspielerinnen kurzfristig ausfiel. Zudem traten die Gegnerinnen deutlich verstärkt mit zwei Bayernliga-Spielerinnen der Damen 30 an. Nach den Einzeln war aber trotzdem noch ein Fünkchen Hoffnung vorhanden, weil Sabine Huber (6:4/6:4) und Johanna Neiß (6:1/6:0) gewannen. Auch wenn die restlichen Partien in Runde eins alle überaus deutlich verloren gingen. Nicht einmal die in der ersten Saisonhälfte schmerzlich vermisste Alexandra Beier fand ein Mittel gegen die durchweg leistungsklassenmäßig deutlich besser eingestuften Gegnerinnen. Im Doppel reichte es schließlich nur noch für einen weiteren Punkt durch Beier/Neiß (6:3/6:1). Weiterhin belegt der TCM den letzten Platz.

Weitere Ergebnisse Königsbrunn – Herren II 0:9, Herren III – Stadtwerke Augsburg 6:3, Westendorf II – Herren IV 8:1, TC Friedberg II – Herren 40 8:1, Herren 50 – TC Neusäß 6:3, Herren 60 – TC Augsburg Siebentisch 4:5, Damen II – Haunstetten II 5:4, BC Schretzheim – Damen 40 3:3

