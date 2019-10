vor 5 Min.

Herren und Jugend sind obenauf

Erfolgsgeschichte beim Kissinger SC geht mit fünf Siegen weiter. Nur die Damen unterliegen

Von Johann Hamberger

Mit dem TTC Memmenhausen gastierte ein starker Gegner bei den Kissinger Tischtennisherren I. Zum Auftakt brachten Doppelsiege von Gräbner/Schneider und Nilson/Grübl eine 2:1-Führung. Thomas Gräbner stellte auf 3:1, aber Florian Schneider verlor zum 2:3. Auch im mittleren und hinteren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt und nach Siegen von Peter Fuchs und Olaf Nilson bei Niederlagen von Gerald Spengler und Gerhard Grübl stand es 5:4 für den KSC. In der zweiten Einzelrunde punkteten Gräbner und Schneider, aber Fuchs und Spengler unterlagen. So war es dem hinteren Paarkreuz mit Siegen von Nilson und Grübl vorbehalten, den 9:6-Gesamtsieg sicher zu stellen. Mit inzwischen 6:2 Punkten liegt das Team in der Bezirksliga Gruppe 2 Süd auf dritten Tabellenplatz.

Die Herren II mussten zum Mitaufsteiger TT Augsburg SG reisen. Die Gastgeber führten nach den Doppeln mit 2:1. Für Kissing konnten nur Hans Albrecht/Pemsl punkten. Gerhard Grübl schaffte den Ausgleich, aber Jochen Heinrich unterlag. Doch Hans Albrecht, Max Lindner, Peter Pemsl und Günter Schnepp stellten auf 6:3 für den KSC. In der zweiten Einzelrunde erhöhte Heinrich auf 7:3, ehe Grübl unterlag. Max Lindner und Hans Albrecht sicherten aber den 9:4-Erfolg. Die Herren II führen mit nun 10:0 Punkten als Aufsteiger die Bezirksklasse A Gruppe 1 an.

Im Pokal zog Kissing II durch ein 4:2 beim TTC Friedberg II (Günter Schnepp/2, Hans Albrecht und Peter Pemsl) in die dritte Runde ein.

Der VfR Jettingen als Tabellenführer der Damenbezirksliga Süd ließ in Kissing keine Zweifel aufkommen. Obwohl sich Petra Wunderlich, Isolde Haupt und Katarzyna Galbas nach Kräften wehrten, blieb nur eine 0:10-Niederlage, die aber aufgrund des Spielverlaufs doch etwas zu deutlich ausfiel.

In Ried gab die Jugend II ihre Visitenkarte ab. Nach der Niederlage im Eingangsdoppel glich Fabian Lerch aus. Jonah Krauser unterlag, aber Luis Kästner und Krauser brachten die Kissinger mit 3:2 in Führung.

In den weiteren Begegnungen mussten Kästner und Fabian Lerch auch der Rieder Nummer eins gratulieren, aber dennoch wurde ein 6:4-Sieg eingefahren.

Die dritte Jugendmannschaft, diesmal betreut von Roland Nosky empfing die TSG Hochzoll III. Junker/Kothmeir gewannen das Doppel, aber Christina Mauerer unterlag im fünften Satz. Frederick Junker und Tim Kothmeir sorgten für die 5:1-Führung, aber Hochzoll kam noch einmal auf 4:5 heran. Frederick Junker schaffte aber den umjubelten Punkt zum 6:4-Sieg.

