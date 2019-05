00:02 Uhr

Im Keller bleibt es spannend

Kissing II, Stätzling II und Ottmaring bangen noch

Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt extrem spannend. Die Reserve des FC Stätzling (28 Punkte) könnte sich am Samstag mit einem Sieg bei TJKV Augsburg (28) wohl aus der Gefahrenzone verabschieden, während Kissing II (22) daheim gegen Öz Akdeniz (28) einen Dreier braucht und auch Ottmaring (25) unbedingt bei Trenk 26) punkten muss.

Trenk – SV Ottmaring Eminent unter Druck ist der SV Ottmaring, weil die abgebrochene Partie gegen Mesopotamien nachgeholt wird (wir berichteten). In der englischen Woche (Mittwoch gegen Mesopotamien, darauffolgender Sonntag gegen Hammerschmiede) wird sich das Schicksal der Elf um Benni Lechner entscheiden. Der sonntägliche Gegner KSV Trenk liegt nur einen Punkt besser, ist aber vor allem spielerisch nicht zu verachten. Im Hinspiel unterlagen die SVO-ler mit 0:2. Mit einem Dreier auf dem Kriegshaber Platz würden Ankner, Hack, Langner und Co. die Kroaten überholen. (Sonntag 15 Uhr.)

Sollten die Kissinger dieses wichtige Heimspiel verlieren, dann würde auch die zweite Mannschaft des KSC absteigen müssen. Es wird schwer, denn die Gäste haben zuletzt sogar Pfersee geschlagen. (Sonntag 13 Uhr).

Augsburg – FC Stätzling II Nach dem glücklichen Sieg zuletzt gegen Hammerschmiede sieht die Welt für Christian Jauernig und seine Truppe wieder ganz anders aus. Ein Dreier auf der Sportanlage Süd am Samstag ab 15 Uhr würde wohl den Klassenerhalt bedeuten.

Pfersee – TSV Merching Die Partie ist eigentlich nur mehr für Pfersee interessant, das Zweiter bleiben und sich Schwaben II vom Leib halten will. Schailes Elf aus Merching kann ohne Sorgen antreten, will aber dennoch ihren guten vierten Platz nicht aufs Spiel setzen. (Sonntag 15 Uhr).

Mesopotamien – Schwaben II (So. 12.30 Uhr); Türkspor II – Kriegshaber (So. 13 Uhr); Hammerschmiede – Stadtbergen; Pfersee – Merching (alle So, 15 Uhr). (pt)

