In Dasing geht eine Ära zu Ende: Jürgen Schmid hört auf

Plus Trainer Jürgen Schmid hört nach fast 20-jähriger Trainertätigkeit auf. Abteilungsleiter Mike Schaeffer kann aber bereits den Nachfolger präsentieren.

„Es wird Zeit, den Platz zu räumen.“ Jürgen Schmid, Trainer beim Kreisligisten TSV Dasing, hat den Verantwortlichen der Fußballabteilung die Entscheidung, dass er im Sommer sein Amt als verantwortlicher Übungsleiter aufgeben wird, zum Abschluss der Herbstrunde mitgeteilt. Mit ihm wird auch sein langjähriger Wegbegleiter Sepp Friedl, mit dem er weit über 1000 Spiele im Jugend- und Seniorenbereich betreut hat, bei den Rot-Schwarzen sein Amt niederlegen.

Das Team braucht einen neuen Reiz

Jürgen Schmid: „Wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass unser junges Team in der neuen Saison einen neuen Reiz benötigt.“ Schmid betonte, dass man nicht geht, damit der Weg dieses tollen und jungen Teams aufhört. „Nach so einer langen Zeit ist es vernünftig, den Weg freizumachen, damit den Spielern neue Perspektiven unter einer neuen sportlichen Führung ermöglicht werden“, sagte er. Mit dem 40-jährigen Frank Mazur, der nach drei Jahren beim Kreisligisten SSV Alsmoos/ Petersdorf dort seine Zelte im Sommer abbrechen wird, stellte Abteilungsleiter Michael Schaeffer bereits den neuen Trainer für die kommende Saison vor.

Noch hat Schmid einige Ziele

Der Dasinger Spartenleiter hätte gerne mit Schmid weitergearbeitet, schließlich trage einfach das rot-schwarze Gen in sich. Nicht nur die akribische Arbeit im Nachwuchs-, sondern auch die Aufbauarbeit im Herrenbereich haben den TSV Dasing wieder in die Kreisliga zurück geführt. Wenn Schmid im Sommer den TSV Dasing verlässt, dann hat er fast zwei Jahrzehnte die Dasinger Fußballer sportlich betreut: Knapp 1600 Spiele von der F-Jugend bis zu den Herren. Bis zum Sommer hat der 55-Jährige mit seinen „Jungs“ noch ehrgeizige Ziele. „Unser oberstes Ziel ist der Verbleib in der Kreisliga, alle drei Mannschaften im Spielbetrieb sichern und jetzt in der Hallenrunde Spaß haben“, so Jürgen Schmid. „Sepp und ich sind unendlich dankbar für die tolle Zeit, das Vertrauen, die Unterstützung und für die vielen einmalige Momenten“. Er signalisierte auch, dass man in irgendeiner Art dem TSV Dasing immer verbunden bleiben werde.

Dasings Abteilungsleiter Michael Schaeffer war nicht völlig überrascht. „Nach so einer langen Zeit kann man diesen Entschluss nachvollziehen“, sagt er und lobte ausdrücklich die hervorragende Arbeit des Dasinger Übungsleiters. „Wir sind stolz auf das, was er mit seinen Mitstreitern in den letzten Jahren für uns geleistet hat.“ Schaeffer hat Verständnis für Schmids Entscheidung und nimmt auch die Mannschaft in die Pflicht, „das Aufgebaute weiter fortzuschreiben.“

Die Suche war schnell beendet

Die Suche nach einem neuen Übungsleiter konnte Schaeffer bereits frühzeitig beenden. Zusammen mit Jürgen Schmid stellte er den Nachfolger im Hallentraining der Dasinger vor. Mit dem 40-jährigen Frank Mazur übernimmt im Sommer ein kreisliga-erfahrener Trainer, der aktuell mit dem Konkurrenten SSV Alsmoos/Petersdorf auf dem vierten Tabellenplatz überwintert. Frank Mazur spielte unter andern beim FC Affing und der DJK Lechhausen in der Landesliga und trainierte unter andern schon unter Jürgen Schmid beim FC Affing. Als Spielertrainer formte er Griesbeckerzell und Alsmoos/Petersdorf zu Spitzenmannschaften in der Kreisliga. Frank Mazur: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und will den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen.“

Zunächst wollen aber beide Trainer noch an ihren bisherigen Wirkungsstätten im Frühjahr eifrig Punkte einsammeln.