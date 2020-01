vor 18 Min.

In Dasing geht es noch einmal rund

Der Ball rollt weiter bei den Futsal-Hallentagen in der Dasinger Schulsporthalle. Die E-Junioren bilden am Montag den Abschluss – zuvor stehen noch die Landkreis-Endrunden der F1-Junioren und der B1-Junioren auf dem Programm.

Letzte Turniere bei den Hallentagen, darunter auch zwei Landkreis-Endrunden.

Von Reinhold Rummel

Zum Abschluss der Weihnachtsferien stehen in der Dasinger Schulsporthalle noch einmal fünf Turniere an. Bereits am Samstag stehen die beiden Entscheidungen um den Landkreistitel bei den D- und B-Junioren an. Am Sonntag erwarten die Dasinger dann die F-Junioren beim Turnier um den Holzdesign-Domuratzki- und Auto-Braune-Cup. Am Abend treten die B-Junioren zum Paartal-Bau&Putz- und Friseur-Seeck-Cup an. Den Abschluss der Albertus-Quelle-Futsaltage machen dann am Feiertag Heilige Drei Könige die U11-Junioren ab 12 Uhr.

D- und B-Junioren im Einsatz

Am heutigen Samstag stehen sich in der Landkreisendrunde der D-Junioren ab 11 Uhr der FC Stätzling, TSV Friedberg, TSV Rain am Lech, TSV Inchenhofen, TSV Dasing und der TSV Hollenbach gegenüber. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Der neue Landkreistitelträger steht gegen 14.30 Uhr fest. Im Anschluss ab 16.30 Uhr spielen die U17-Junioren um die Landkreiskrone. Qualifiziert haben sich der TSV Aindling, TSV Friedberg, SF Friedberg, Kissinger SC, SG Paar- und Eisbachtal und die SG Dasing/Ecknach. Hier wird der neue Landkreismeister gegen 20 Uhr feststehen.

Am Sonntag ab 11 Uhr werden zehn F1-Teams erwartet. In der Gruppe 1 treten der FC Augsburg, SV Wulfertshausen, DJK Lechhausen, ASV Dachau und der TSV Dasing an. In der Gruppe 2 spielen der TSV Friedberg, SV Ottmaring, TSV Neusäß, SV Obergriesbach und der TSV Neu-Ulm.

Ab 17.30 Uhr spielen im vorletzten Turnier die B-Junioren um den Pokal von Paartal Bau&Putz und Glasservice Müller. Dabei treten die JFG Lohwald, SG Paar- und Eisbachtal, JFG Weilachtal, TSV Dasing Rot, JFG Mittlere Schmutter 11, FC Stätzling, SG Oberes Ilmtal und der TSV Dasing Schwarz an.

Abschluss am Montag

Den Abschluss der Dasinger Hallentage bestreiten am Montag, 6. Januar, ab 12 Uhr die E-Junioren beim Turnier um den Bürgermeister-Erich-Nagl- und Friseur-Seeck-Cup. In der Gruppe A sind dabei der SC Fürstenfeldbruck, SG Obergriesbach/Griesbeckerzell, SV Ottmaring, SV Waldperlach und der TSV Dasing. In der Gruppe B spielen der FC Augsburg, TSV Neusäß, VfL Ecknach, TSV Pöttmes und Salamander Türkheim.

