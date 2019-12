vor 6 Min.

In Mering geben die Damen den Ton an

Cäcilia Stadtherr wird Königin bei den Meringer KK-Schützen. Die Luftgewehr-Vereinsmeistertitel gehen an die Geschwister Hirschberger.

Von Barbara Ribbes

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Meringer KK-Schützen wurden auch traditionell die neuen Schützenkönige proklamiert und die Vereinsmeister ausgezeichnet. Dabei zeigte sich eines: Bei den KK-Schützen herrscht Frauenpower.

Im Schützenheim wurde die Feier mit nachfolgender Königsproklamation abgehalten. Der erste Schützenmeister Florian Purps bedankte sich bei allen Helfern, ehe nach dem besinnlichen Teil die neuen Schützenkönige proklamiert wurden.

Die neuen Schützenkönige

Jugendkönig wurde dieses Jahr wieder Jonas Brendel. In der Schützenklasse wurden in diesem Jahr die ersten drei Plätze allesamt von Schützendamen belegt. Die Königskette durfte Cäcilia Stadtherr in Empfang nehmen, sie hatte mit einem 59,6-Teiler den besten Tiefschuss vorzuweisen. Michaela Hirschberger wurde mit einem 116,4-Teiler Vizekönigin und Natalie Posselt erreichte mit einem 123,5-Teiler den dritten Platz.

Neuer Schützenkönig bei den Auflageschützen wurde Johann Bernhard mit einem 30,4-Teiler, vor Vizekönigin Barbara Ribbes mit einem 45,8-Teiler sowie Roland Wankerl als Drittplatziertem mit einem 53,2-Teiler.

Auch bei den Vereinsmeisterschaften waren die Damen das „starke“ Geschlecht.

Die Resultate der Titelkämpfe der Meringer KK-Schützen:

Luftgewehr Damen 1. Michaela Hirschberger 295 Ringe, 2. Natalie Posselt 285.

Luftgewehr Auflage 1. Anna Hirschberger 302,8 Ringe; 2. Barbara Ribbes 301,5; 3. Anneliese Schuster 289,5.

Luftgewehr allgemeine Altersklasse 1. Cäcilia Stadtherr 297 Ringe.

Luftgewehr allgemeine Seniorenklasse 1. Christine Fischer 278.

Luftgewehr Herren 1. Florian Hirschberger 290 Ringe; 2. Thomas Helpert 284; Thomas Karl 275.

Luftgewehr Herren Auflage 1. Gerhard Reile 317,7 Ringe; 2. Johann Bernhard 309,2; 3. Roland Wankerl 308,9.

Luftpistole Herren 1. Markus Huber 285 Ringe; 2. Florian Krüger 245; 3. Thomas Gutmann 236.

Luftpistolen Altersklasse 1. Ronny Kühmel 269 Ringe.

