vor 57 Min.

In Schwabmünchen gibt’s nichts zu erben Lokalsport

Der TSV Friedberg II ist beim Tabellenzweiten der Bezirksoberliga ohne Chance

Die Handballer des TSV Friedberg II haben zum Jahresabschluss mit 26:37 (10:17) in Schwabmünchen verloren. Gegen den Zweiten der Bezirksoberliga war letztlich nichts drin.

Schwabmünchen ist der letzte verbliebene Verfolger des Tabellenführers aus Gundelfingen und gehört sicherlich zu den stärksten Teams der Bezirksoberliga. Friedberg reiste mit einer jungen Mannschaft an, wieder standen mehrere A-Jugendliche im Kader.

Doch diesmal geriet der TSV früh ins Hintertreffen. Vor Wochenfrist war der TSV dem Spitzenreiter aus Gundelfingen 20 Minuten lang ebenbürtig. In Schwabmünchen konnte Friedberg aber defensiv nicht überzeugen. Über die Spielstände 4:8 und 7:13 gingen die Gäste mit einem 10:17-Rückstand in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste unterlegen. Schwabmünchen hatte dank seiner starken Offensive alles im Griff und sorgte mit dem 24:14 nach 39 Minuten bereits für die Vorentscheidung. Friedberg gab sich nicht auf, den Herzogstädtern fehlten aber die Mittel. Schließlich endete die letzte Partie in diesem Jahr für die Handballer mit einer deutlichen 26:37-Niederlage. Friedberg geht als Tabellenachter in die Pause, weiter geht es dann am 20. Januar zu Hause gegen Gersthofen. (gia)

Friedberg Pöppel; Zull; Herrmann; Hrgic (7/1); Maas (2); Wydra (3/1); Hartl (1); Link (1); Salopek; Schmid (4); Schiechtl (3); Apel (6)

