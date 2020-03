vor 4 Min.

In Topform am Schießstand

Die Friedbergerin Franziska Hrabowski holte sich bei den Damen den Gaumeistertitel. Auch die Nachwuchsschützen Tim Holzinger (Mitte) und Marc Holzinger (links) gewannen in ihren Klassen.

Franziska Hrabowski und Lena Spicker erzielen Ergebnisse von über 390 Ringen bei den Gaumeisterschaften mit dem Luftgewehr. In der Herrenklasse I ist das Rennen um den Titel hart umkämpft

Von Reinhold Müller

Bei der von den Gausportleitern Josef Schmid und Johann Pany organisierten Luftgewehr-Gaumeisterschaft in Harthausen wurden einige Spitzenleistungen erzielt.

Mit einem Topresultat von 391 Ringen überzeugte dabei Franziska Hrabowski (Kgl. Priv. Friedberg), womit sie sich gleich in ihrem ersten Jahr bei den Damen hauchdünn vor Katja Schwibinger (390) und Nicole Lindermayr (386/ beide Haberskirch) den Titel in der Damenklasse I holte. Mit guten 379 Ringen verteidigte bei den Damen II Bianca Madjari von KK Harthausen-Paar knapp vor Stefanie Jansen (377/SG Bachern) und Margit Arzberger (364/KK Harthausen-Paar) ihren Gaumeistertitel. Bei den Damen III gewann erwartungsgemäß Cäcilia Stadtherr (Mandicho Merching) mit starken 391 Ringen klar vor Renate Gastl-Reiner (342/Harthausen).

Hart umkämpft war auch in der Herrenklasse I das Rennen um den Titel. Hier gewann Dominik Baur (SG Bachern) mit 386 Ringen knapp vor Markus Späth (KK Harthausen-Paar) mit 385 Ringen. Platz drei ging mit 382 Ringen an Johann Baur (SG Bachern), gefolgt von Thomas Helpert (KK Mering/379). In der Mannschaftswertung gewann die SG Bachern mit 1143 Ringen vor KK Mering (1137) und Spielhahn Aulzhausen (1125) sowie KK Harthausen-Paar mit 1115 Ringen.

Jeweils 380 Ringe erzielten bei den Herren III Reinhold und Raphael Müller (beide SG Ried). Da hier Johann Pany (SG Ried/382) außer Konkurrenz antrat, holte sich Reinhold Müller aufgrund seiner letzten Serie mit 99 Ringen den Titel vor Raphael Müller, der mit 96 Ringen ausschoss. Dritter wurde Pierre Stumpf (Kissing) mit 367 Ringen.

Mit starken 385 Ringen hatte auch Stefan Zieglmeir (Gunzenlee Kissing) bei den Herren II sein Visier bestens eingestellt. Deutlich geschlagen folgten Anton Oswald (SG Bachern/375) und Hans-Jürgen Späth (KK Harthausen-Paar) mit 366 Ringen. Erich Mayr (Tell Dasing) gewann mit 339 Ringen bei den Herren V vor Reinhard Heinzelmann mit 336 Ringen und Lorenz Kalz (beide Steinach/ 326).

Durch die sehr gute Nachwuchsarbeit zeigte sich auch die Schützenjugend bei der Gaumeisterschaft in Heinrichshofen treffsicher.

So setzte sich in der Schülerklasse Sophia Ableitner (Egenburg) mit 180 Ringen vor Lisa-Marie Mayr (SG Ottmaring/175) und Lea Ableitner (Egenburg/172) durch.

In der weiblichen Jugendklasse ging Laura Mair mit sehr guten 381 Ringen vor Carina Hecher (373) und Selina Krauss (alle von KK Harthausen-Paar/372) als Siegerin hervor, während bei den Buben Tim Holzinger (Kgl. priv. Friedberg) mit 370 Ringen vor Lukas Piotrowski (Egenburg/362) und Matthias Steinhard (Freienried/361) gewann. Ein absolutes Spitzenergebnis von 391 Ringen erreichte bei den Juniorinnen II Lena Spicker von Mandicho Merching und gewann deutlich vor Tamina Weiß (Egenburg/373) und Vanessa Lerch (Aulzhausen/363).

Marc Holzinger (Friedberg) konnte bei den Junioren II seinen Gaumeistertitel mit 360 Ringen vor Andreas Reiter (Aulzhausen/356) verteidigen, während sich bei den Junioren I Christian Stief mit 369 Ringen aufgrund der besseren letzten Serie (93) vor Tobias Köhler (369/91 beide von der SG Ried) und Dominik Wüsteneck (Egenburg/357) den Titel holte. Mit 385 Ringen gewann Lena Beutlrock (Haberskirch) bei den Juniorinnen I vor Natalie Posselt (KK Mering/381) und Jasmin Thoma (Freienried/374).

