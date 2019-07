vor 52 Min.

Inter Trempes: Die „Tequilliadatoren“ jubeln am Schluss

Beim Elfmeter-Turnier des Meringer Vereins Inter Trempes herrscht wieder gute Laune. Viele Teams mit originellen Namen treten an.

Von Heike Scherer

Der Gaudi-Wettbewerb des Meringer Vereins Inter Trempes hat wieder zahlreiche Teilnehmer angezogen. 42 Herren- und acht Damenmannschaften beteiligten sich beim traditionellen Elfmeterturnier auf dem Sportgelände hinter der Eduard-Ettensberger-Halle.

Zwei Mannschaften aus Mering, die bisher noch nie gewonnen hatten, holten sich dabei die begehrten Titel: Bei den Damen war es das Team „Tequilliadatoren“ vom SV Mering, bei den Herren die internationale Truppe „Börek, Sucuk mit Pide“. Während des Turniers blieb es trocken, erst bei der Siegerehrung, die im Zelt stattfand, setzte heftiger Regen ein. Dennoch feierten die begeisterten Teilnehmer zugunsten der Jugend des Meringer Sportvereins bis in die Nacht hin.

Vorsitzender überreicht Spende an Meringer Einrichtung

Maximilian Weiß, der im März zum neuen Vorsitzenden von Inter Trempes gewählt worden war, überreichte der Meringer Tagesstätte für psychische Gesundheit, vertreten durch Monika Zöttl und Thomas Oberleiter, eine Spende in Höhe von 500 Euro von den Einnahmen des letzten Faschingsballs. Das Geld werde für den geplanten Ausflug zum Ammersee im August verwendet, sagten sie voller Freude.

Nach einem Grußwort von Bürgermeister Hans-Dieter Kandler begann das Turnier. Der Rathauschef hatte selbst eine Mannschaft mit dem Namen „Sozis & Co.“ angemeldet – mit dabei auch sein Sohn als starker Torwart.

In der Turnierleitung saßen wie schon die letzten Jahre Sabine Ring, Cindy Zuks und der langjährige ehemalige Vorsitzende Siggi Schwab. Acht Schiedsrichter waren eingesetzt, die die Anweisung zum Schießen erteilten und bei Streitigkeiten die Entscheidung trafen.

Teams müssen in Mering möglichst viele Elfmeter erzielen

In jeder Gruppe traten sieben Mannschaften mit fünf Schützen und einem Torwart gegeneinander an. Sie mussten möglichst viele Elfmeter erzielen, um in die nächste Runde zu kommen. Viele Teams traten wieder mit originellen Namen an. Bei den Damen gab es die Waikiki Beach Bombers, die Sahnehäubchen, Peach Blue, Prosecco Pussies und den MC Kalsarikännit. „Ich wollte schon immer teilnehmen und endlich habe ich meine Mädels noch vor drei Tagen dazu überreden können. Zum Glück kamen wir noch zum Zug“, sagte Spielführerin Lucy Steinhart vom 1. FC Dynamo Tresen. Mit Torfrau Franzi Hörmann hatte sie ein kluges Händchen bewiesen, denn die Mannschaft holte sich auf Anhieb den dritten Platz vor den Sahnehäubchen. Die Plätze zwei und eins gingen an die Prosecco Pussies und die Tequilliadatoren.

Während die Frauen schon ihre Titel feierten, mussten die Männer bis nach 19 Uhr hart kämpfen. Die CSU Mering trat mit Torwart Klaus Hollenzer unter dem Namen „Schwarzkicker“ an. Weitere Teams waren die BK Jungs des Vereinsvorsitzenden Max Weiß, die Chefgriller, Borussia Bierkönig, Unterbier 04, Kommando Vollrausch oder der FC Caipi mit ehemaligen Fußballern und Trainern aus Mering und Kissing. Auffallend orange gekleidet wie die holländische Nationalmannschaft waren die drei Teams „Ein Haufen Pren“. Als begeisterte Festivalbesucher seien sie sehr oft in Holland und hatten sich deshalb für diese Farbe entschieden, erklärte Markus Bacher.

Das Team „Ein Haufen Pren I“ erkämpfte sich dann gegen die Truppe „Captain’s Five“ den dritten Platz. Im Finale besiegte die Truppe „Börek, Sucuk mit Pide“ trotz des grandiosen Torwarts Jürgen Pestel, der viele Bälle abwehren konnte, das Team „Hau daneben I“.

