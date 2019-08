vor 55 Min.

Internationales Flair

Beim traditionellen Volksfestturnier starten Gäste aus Österreich

Von Hans Dufner

Am Samstag, 10. August, wird ab 8 Uhr wieder einiges geboten sein auf der Anlage des EC Friedberg am Pappelweg. Es steht das traditionelle Volksfestturnier der Friedberger Stockschützen an – und zu diesem Event haben sich nicht weniger als 22 Moarschaften angekündigt.

Wie beliebt der Wettkampf um den Wanderpokal des Verkehrsvereins auch heuer ist, zeigen die zahlreichen Zusagen auch von höherklassigen Vereinen aus dem gesamten südbayerischen Raum. Internationales Flair erhält das Turnier durch Gäste aus dem benachbarten Österreich.

Als Favoriten auf den Turniersieg gehen der Pokalverteidiger SC Tegernbach sowie der TSV Kühbach, EC Haslangkreit, EC Planegg-Geisenbrunn und der VSC Donauwörth an den Start.

Das Friedberger Turnier wird in zwei Gruppen mit jeweils elf Moarschaften ausgetragen. Das Endspiel um den Gesamtsieg bestreiten die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen nach Abschluss ihrer Gruppenspiele. Das dürfte so gegen 12.30 Uhr der Fall sein.

Die anschließende Siegerehrung wird im Vereinsheim vom Schirmherrn der Veranstaltung, dem Präsidenten des Friedberger Verkehrsvereins, Daniel Götz, vorgenommen.

Zuschauer sind bei diesem Höhepunkt der Sommersaison auf der EC-Anlage bei freiem Eintritt gerne gesehen.

