vor 18 Min.

Ist die Pause für Mering ein Vorteil?

Plus Nach zwei Wochen Spielpause tritt der SV Mering in Jetzendorf an. Ein Dreier beim Abstiegskandidaten ist Pflicht. Was Trainer Abazi aus dem Hinspiel mitnimmt.

Von Sebastian Richly

Zwei Wochen hatten die Landesliga-Fußballer des SV Mering nun Zeit ihre Niederlage beim FC Kempten zu verdauen. Vergangenes Wochenende waren die Schützlinge von Trainer Ajet Abazi spielfrei, da Gegner Sonthofen im Toto-Pokal unterwegs war. Für den MSV-Coach ein Nachteil gegenüber dem kommenden Gegner TSV Jetzendorf (Kreis Pfaffenhofen Ilm), bei dem die Meringer am Sonntag ab 15 Uhr ran müssen.

„Der Gegner ist trotz drei Niederlagen im Spielfluss und wir hatten keine echte Belastung“, so Abazi, dessen Team ein Testspiel gegen Cosmos Aystetten bestritt (1:4). „Das ist etwas komplett anderes“, so Abazi, der von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung im Vergleich zur jüngsten 1:3-Niederlage beim FC Kempten erwartet. „Der Gegner war aggressiver in den Zweikämpfen. Gerade bei den zweiten Bällen waren wir im Kopf nicht da. In solchen Spielen kann das entscheidend sein. Kempten hat zurecht gewonnen.“ Und das trotz der Meringer Führung durch Jeton Abazi. Der Angreifer wird übrigens in Jetzendorf nicht mit dabei sein. Er fehlt ebenso angeschlagen wie Christoph Mittermayer. Auch Mateusz Fitas (verletzt) und Moritz Neumann (krank) sind nicht am Start. Dafür kehren Noah Kusterer und Kapitän Maximilian Lutz zurück in den Kader. Das freut den Coach: „Maximilian Lutz hat uns im Zentrum in Kempten gefehlt. Noah Kusterer war sehr stark in der Vorbereitung und hat sich dann im letzten Test verletzt. Er bringt sicher frischen Wind.“

Fußball: Ausfallliste beim SV Mering wird länger

Den braucht der Coach auch, denn bislang stehen nach der Corona-Zwangspause gerade einmal drei Punkte aus drei Spielen zu Buche. Nur beim 4:0 gegen Bad Heilbrunn überzeugte der MSV. „Das war eine klasse Leistung, genauso wie ich es mir vorstelle. Da müssen wir wieder hinkommen.“ Einen ersten Schritt in die richtige Richtung habe seine Mannschaft bereits gemacht. Abazi: „Das Training war richtig gut. Die Jungs hatten Biss und sind gut vorbereitet“, so der Coach, der aber hinzufügt: „Training ist das eine und ich kann sehr viel auf die Tafel schreiben. Wenn auf dem Spielfeld dann aber wieder alles weg ist, wird es schwierig. – auch gegen Jetzendorf.“

Wie schwer man sich gegen den Tabellenvorletzten tun kann, hat der SV Mering im Hinspiel gezeigt. Damals gab es nach einer 1:0-Führung noch eine 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger. Abazi sieht darin aber sogar einen Vorteil: „Ich brauche meine Jungs nicht warnen, denn jeder hat gesehen, was Jetzendorf kann. Das ist eine kampfstarke Mannschaft. Wenn wir nicht dagegenhalten und den Kampf annehmen, holen wir wieder nichts.“

Dabei will der 44-Jährige unbedingt noch möglichst viele Punkte vor der Winterpause sammeln. Nach Jetzendorf steht noch ein Heimspiel gegen Geretsried an, ehe es im Ligapokal losgeht. Die Landesliga-Partie gegen Sonthofen wird am 14. November nachgeholt. Für Abazi spielt der Spielplan keine Rolle: „Wir wollen uns eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Egal ob Ligapokal oder Meisterschaft, wir nehmen die Herausforderung an.“ Wenn möglich, soll es nach Abazi in der Tabelle noch den ein oder anderen Platz nach oben gehen. „Wir stehen genau dort, wo wir gerade leistungsmäßig hingehören. Wenn alle fit sind und mitziehen, könnten wir weiter oben stehen.“

