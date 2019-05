16:30 Uhr

Jakob Stade führt die bayerische Bestenliste an

Läufer des Kissinger SC gewinnt über die 800 Meter beim Rolf-Watter-Sportfest in Regensburg.

Von Andreas Greppmeir

Im Regensburger Uni-Stadion war auch der Kissinger SC bei der 40. Auflage des Rolf-Watter-Sportfestes vertreten. Die Eisheiligen sorgten an diesem Sonntag nicht gerade für ideale Bedingungen und so hatten die Teilnehmer teilweise mit eiskaltem Wind zu kämpfen.

Jakob Stade (U18) vom Kissinger SC hatte sich dennoch eine neue Bestzeit über die 800 Meter vorgenommen. Zudem hoffte er auch seinen stärksten Konkurrenten um den Sieg, Maximilian Berger vom TuS Bad Aibling, hinter sich halten zu können. Damit wäre er seinem Ziel, der Nominierung zum Ländervergleichskampf am 26. Mai in Brixen, ein gutes Stück näher gekommen. Stade hofft auf einen Startplatz im bayerischen Kader, um sich dort gegen eine Auswahl aus Baden-Württemberg, Slowenien, Schweiz, Südtirol und einigen italienischen Regionen messen zu können.

Gute Voraussetzungen für einen schnellen Lauf boten sich für Stade aufgrund der Laufeinteilung in Regensburg, die nicht nach Altersklassen, sondern nach den gemeldeten Bestzeiten vorgenommen wurden. So ging Jakob Stade neben Maximilian Berger und einigen Männern im zweiten Zeitlauf an den Start. Maximilian Berger setzte sich schon kurz nach dem Start vor Jakob Stade und ging den Lauf sehr schnell an, wodurch sich Jakob jedoch nicht beirren ließ. Er teilte sich seinen Lauf sehr gut ein und konnte am Ende sogar wieder auf Maximilian Berger aufschließen. Mit einem beherzten Endspurt setzte sich der Kissinger schließlich sogar vor seinen direkten Gegner und konnte die Ziellinie mit einem Vorsprung von sieben Hundertstelsekunden überqueren.

Damit konnte sich Jakob Stade zusammen mit seiner Trainerin Sabine Radke nicht nur über den Sieg in der Altersklasse U18 freuen. Die gemessenen 2:00,14 Minuten bedeuteten auch die erhoffte persönliche Bestzeit.

Damit steht Stade aktuell auch auf dem ersten Platz der bayerischen Bestenliste. Da er auch über die 400 Meter die Bestenliste anführt, kann Stade sehr zuversichtlich sein, in Brixen mit dabei sein.

