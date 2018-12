21:48 Uhr

Jakob Stade läuft auf Platz vier Lokalsport

Der junge KSC-Athlet überzeugt beim Sprint-Cup in Fürth. Auch eine Kissingerin sammelt bei diesem Event wertvolle Erfahrungen.

Von Andreas Greppmeir

In der LAC-Quelle-Sporthalle in Fürth fand der Sprintcup 2018 statt. Zwei Athleten des Kissinger SC machten sich gemeinsam mit ihrer Trainerin Sabine Radke auf den Weg nach Mittelfranken.

Sowohl Celine Spulak (AK16), als auch Jakob Stade (AK15) waren über die 600 Meter gemeldet und starteten mangels eigener Jugendwettbewerbe bei den Erwachsenen. Jeweils vier Hallenrunden waren dabei zu absolvieren.

Celine Spulak war mit sieben weiteren Sprinterinnen im zweiten Zeitlauf der Damen gesetzt. Deshalb ging es am Start erwartungsgemäß eng her und die junge Kissingerin musste gleich von Beginn an ihr Durchsetzungsvermögen zeigen. Dies gelang ihr perfekt und sie setzte sich schon nach wenigen Metern an die Spitze des Feldes. Allerdings musste sie dem daraus resultierenden hohen Anfangstempo nach drei Runden Tribut zollen und erreichte am Ende nach 1:44,07 Minuten als Fünfte das Ziel. Im Gesamtklassement erzielte sie damit in einem starken Teilnehmerfeld einen guten zwölften Platz.

Jakob Stade war bei den Männern im ersten und damit stärksten Zeitlauf gesetzt. Sehr zu seiner Freude war auch sein Trainingspartner Fabian Ritter vom SC Vöhringen im selben Lauf. Da dieser in etwa auf demselben Leistungsniveau läuft, konnte Jakob sich gut an seinem Tempo orientieren. Beide lieferten sich über die vier Hallenrunden ein ansprechendes Duell. Jakob Stade setzte sich in der letzten Kurve vor Fabian Ritter und brachte mit einem starken Endspurt den Vorsprung ins Ziel. Damit belegte er nicht nur in seinem Zeitlauf einen sehr guten vierten Platz, auch in der Rangfolge der Zeitläufe wurde er mit einer Zeit von 1:28,09 Minuten auf dem hervorragenden vierten Platz geführt und verfehlte damit nur knapp das Siegerpodest.

Kissings Trainerin Sabine Radke war mit den Leistungen ihrer beiden Schützlinge mehr als zufrieden und kann sich nun auf eine hoffentlich erfolgreiche Hallensaison freuen.

Themen Folgen