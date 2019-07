15:50 Uhr

Jakob Stade wird bayerischer Meister

Die Teilnehmer des Kissinger SC beweisen bei den bayerischen Meisterschaften ihre Klasse. Stade liefert sich ein spannendes Rennen.

Von Andreas Greppmeir

Im Augsburger Rosenaustadion fanden die bayerischen Meisterschaften in der Leichtathletik für Männer und Frauen sowie für die Altersklassen U20 und U18 statt. Drei Athleten des Kissinger SC sowie die Staffelgemeinschaft Lech-Runners hatten sich für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften qualifiziert. Mit Jakob Stade hatte der KSC über die 800 Meter ein heißes Eisen im Feuer.

Ebenfalls über 800 Meter ging Celine Spulak (U18) an den Start. Nach einer längeren Verletzungspause hatte sie erst vor Kurzem wieder mit dem Training begonnen und benötigt wohl noch etwas Zeit, um wieder an ihre alte Form heranzukommen. Dennoch wollte sie sich die Teilnahme bei den bayerischen Meisterschaften nicht entgehen lassen. Mit 2:29,83 Minuten über die zwei Stadionrunden konnte sie eine den Umständen entsprechend gute Zeit laufen, blieb sie doch nur sechs Sekunden hinter ihrer persönlichen Bestzeit.

Kissinger Jakob Stade bei Paradedisziplin am Start

Im Anschluss ging Jakob Stade (U18) in seiner Paradedisziplin an den Start. Ebenfalls gemeldet war Maximilian Berger vom TuS Bad Aibling, der bis dahin die bayerische Bestenliste über die 800 Meter mit einer Zeit von 1:58,11 Minuten vor Jakob anführte. Es versprach also ein spannendes Rennen zu werden. Beide setzten sich schon kurz nach dem Start an die Spitze des Feldes und ließen sich auf keine taktischen Spielchen ein. Es wurde von Beginn an ein beherztes Tempo gelaufen. Ideal war die Position von Jakob, der sich an die Fersen von Maximilian Berger heftete und von ihm ziehen ließ. Am Ausgang der letzten Kurve zog Jakob das Tempo deutlich an und konnte an seinem Konkurrenten vorbeigehen. Bis zum Ziel lief er sogar noch einen kleinen Vorsprung heraus und siegte in einer tollen Zeit von 1:58,09 Minuten. Damit wurde Jakob Stade nicht nur bayerischer Meister über die 800 Meter, sondern setzte sich auch an die Spitze der bayerischen Bestenliste. Zudem konnte er auch die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften, die in zwei Wochen im Ulmer Donaustadion stattfinden, nochmals eindrucksvoll bestätigen.

Als Nächstes gingen Annika Becherer, Lucia Demharter und Nina Lacher gemeinsam mit Franziska Stöhr vom SV Untermeitingen in der Staffelgemeinschaft Lech-Runners (U18) an den Start über die 4x100 Meter. Obwohl es der erste gemeinsame Wettkampf des Jahres war, funktionierten alle Wechsel perfekt und am Ende konnten sie mit ihrer Zeit von 53:58 Sekunden und dem 13. Platz sehr zufrieden sein.

Elena Weber muss ihren Wettkampf frühzeitig beenden

Die dritte Einzelstarterin der Kissinger Leichtathleten war Elena Weber, die sich für die Teilnahme im Hochsprung bei den Frauen qualifiziert hatte. Für Elena war jedoch schon die Qualifikation ein großer Erfolg und da die Einstiegshöhe schon knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung lag, war sie entsprechend angespannt. Die Anfangshöhe von 1,46 Metern meisterte sie im zweiten Versuch und hatte damit schon ihr Minimalziel erreicht. Als die Latte fünf Zentimeter höher gelegt wurde, riss Elena jedoch alle drei Versuche und musste ihren Wettkampf frühzeitig beenden.

Am Sonntag ging Celine Spulak noch über die 200 Meter an den Start und konnte die Ziellinie nach 29,62 Sekunden als Sechste ihres Zeitlaufs überqueren. Damit gingen für die Kissinger Leichtathleten die bayerischen Meisterschaften zu Ende und Trainerin Sabine Radke freute sich nicht nur über den Titel von Jakob Stade, sondern auch über ansprechenden Leistungen die ihre Athleten in Augsburg gezeigt hatten.

