Jiri Zavadil: „Glaube nicht, dass noch gespielt wird!“

Plus Jiri Zavadil, Trainer und Jugendleiter des TC Friedberg, rechnet damit, dass heuer die Punktspiele ausfallen. Auch sein Jugend-Turnier ist mehr als fraglich.

Auch im Tennis ruht derzeit wegen des Coronavirus alles. Der bayerische Tennisverband verschickte in einer Pressemitteilung Regeln, wie nun zu handeln sei. Beim TC Friedberg ist seit Montag alles dicht: In der Halle geht nichts mehr, Winter-Abos entfallen ebenso wie sämtliche Trainerstunden des Vereins oder bei Jiri Zavadils Tennisschule.

Der Trainer und Jugendleiter des TC Friedberg glaubt indes nicht daran, dass es in dieser Saison noch Punktspiele oder Turniere geben wird. Noch ist zwar in Sachen Freiluftsaison keine Entscheidung gefallen, doch der TCF-Trainer sieht diesbezüglich eher schwarz. „Die Saison sollte am 6. Mai losgehen und ich weiß noch nichts Genaues, aber es wird wohl alles abgesagt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gespielt wird“, meinte Zavadil. Schließlich seien auch schon so große Turniere wie die French Open in Paris nach hinten verlegt worden. Das Grand-Slam-Turnier, das vom 24. Mai bis zum 7. Juni hätte stattfinden sollen, ist nun für die Zeit vom 20. September bis 4. Oktober neu terminiert.

TC Friedberg: Der Zavadil-Cup steht auf der Kippe

Und wie sieht es bei Zavadils eigenem großen Jugend-Turnier, dem Zavadil-Cup aus? „Das wäre wieder für die zweite Woche in den Pfingstferien vorgesehen – vom 7. bis zum 11. Juni. Aber ich denke, dass wir auch das nicht veranstalten können, jedenfalls kann ich mir das im Moment nicht vorstellen“, so der TCF-Jugendleiter.

Das Turnier, das 2003 ganz bescheiden begann – damals waren es 80 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren, die in Friedberg in den Pfingstferien zum Schläger griffen – lockte zuletzt um die 200 Nachwuchscracks im Alter zwischen neun und 16 in die Lechrainstadt. Hier ging es um Punkte für die BTV-Kids-Serie oder die DTB-Ranglisten und bei den U21-Konkurrenzen auch um 2000 Euro Preisgeld.

Noch ist die Tennis-Freiluftsaison 2020 nicht im Eimer, aber sie steht auf der Kippe. Bild: Peter Kleist

Plätze beim TC Friedberg werden dennoch hergerichtet

Nichtsdestotrotz wird auf der Anlage des TCF derzeit auch gearbeitet, um die Plätze für den Betrieb im Freien herzurichten. Der TC Friedberg möchte für den Fall der Fälle – also falls die Freiluftsaison doch gestartet werden sollte – gerüstet sein. „Ich helfe bei der beauftragten Firma auch ein bisschen mit, ich hab ja momentan nichts zu tun“, so Zavadil.

Dem Friedberger Tennislehrer, der ja auch eine eigene DTB-Tennisschule betreibt, drohen durch das Coronavirus natürlich auch finanzielle Folgen. Wenn keine Stunden gegeben werden können, fehlt auch das Gehalt. „Ich denke aber, dass ich das überstehen werde, ich bin zum einen allein, lebe bescheiden und brauche wenig“, meinte Zavadil, der insgeheim hofft, dass heuer vielleicht doch noch was geht.

