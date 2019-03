vor 7 Min.

Judo: Friedberger Zwillinge nicht nur auf der Matte stark

Die 18-jährigen Judoka Franziska und Florian Mayr sind bis zu fünf Mal pro Woche in der Sporthalle. Sie betreuen auch Schüler und die Kleinkinder in ihrem Verein.

Von Tom Trilges

„Natürlich reden wir zu Hause auch über den Sport“, sagt Franziska Mayr. Dabei bestimmt Judo ohnehin schon den Alltag der Mayrs. Vater Christian leitet seit Jahrzehnten die Judoabteilung der Sportfreunde Friedberg, sein ältester Sohn Sebastian ist der erfolgreichste Judoka des Vereins. Da überrascht es kaum, dass die 18-jährigen Franziska und Florian Mayr ebenfalls auf der Matte aktiv sind.

Im vergangenen Jahr haben beide den schwarzen Gürtel gemacht. Franziska belegte bei der bayerischen U21-Meisterschaft den neunten Platz, Florian war Zweiter der Bezirksmeisterschaften. Doch es geht den Mayrs nicht in erster Linie darum, sportlich möglichst weit zu kommen.

„Dafür sind die Gegebenheiten gar nicht da, aber das ist auch nicht schlimm“, sagt Vater Christian. „Wir fahren jedes Jahr mal nach Abensberg oder Großhadern und schauen uns an, was die besten Judoka in Deutschland so drauf haben. Das ist schon beeindruckend.“

Friedberger Judo-Zwillinge mögen den Teamgeist

Für Franziska und Florian ist die große Judo-Welt aber nicht das Wichtigste. „Ehrlich gesagt verfolge ich bei Olympia gar nicht jeden Kampf ganz genau. Man sieht sich das schon mal an, aber das hält sich in Grenzen“, sagt Florian Mayr. Was wirklich zählt, ist dagegen das familiäre Umfeld bei den Sportfreunden Friedberg. „Wir unternehmen regelmäßig etwas gemeinsam, wenn wir nicht gerade trainieren“, so Franziska Mayr.

Und tatsächlich hält sich diese freie Zeit bei den Zwillingen in Grenzen. Montags trainieren sie die Schüler der Vinzenz-Pallotti-Schule, dienstags und donnerstags haben sie ihre eigenen Einheiten, freitags coachen sie hin und wieder den Nachwuchs des Vereins. Hinzu kommen die Wettbewerbe am Wochenende, etwa an zehn Wochenenden pro Jahr.

Junge Friedberger Jodoka trainieren Nachwuchs in Schule und Verein

Besonders liegt beiden die Arbeit mit den Förderschülern am Herzen. Um gezielt mit Kindern arbeiten zu können, haben beide 2017 einen Lehrgang absolviert und besitzen seither die Fachübungsleiterlizenz. „Natürlich können gerade die jüngeren Schüler noch nicht so viele judospezifischen Sachen lernen, aber sie bewegen sich und haben Spaß, das zählt“, findet Franziska Mayr.

„Raufen und Rangeln“ nennt sich das Konzept für Kleinsten. „Mit den etwas Älteren machen wir schon richtige Elemente aus dem Judo und man sieht auch schnell große Fortschritte“, meint ihr Bruder Florian.

Nicht nur beim Judo, sondern auch in der Schule stark

Das Klischee von Sportlern, die die Schule dafür nicht ganz so ernst nehmen, erfüllen die Mayr-Zwillinge nicht. Beide sind in der 12. Klasse an der Fachoberschule Friedberg und auch schon in einer Ausbildung. Franziska möchte Sportlehrerin an Grund- und Mittelschulen werden, Florian lernt in Augsburg bei Premium Aerotec den Beruf des Fluggerätemechanikers.

„Entweder am Wochenende oder in den Ferien lernen wir dann. Da ist die Halle nämlich sowieso zu“, erklärt Florian Mayr. Im Mai wollen beide ihren Abschluss machen, in den Osterferien werden also ein letztes Mal die Schulunterlagen studiert.

Der Freundeskreis der beiden Judoka ist im Prinzip dreigeteilt: Am häufigsten sehen sie naturgemäß ihre Kameraden aus dem Sportverein, aber auch im Jugendraum in Rinnenthal schauen sie öfter vorbei. „Wir wohnen zum Glück gleich in der Nähe und so schafft man es doch jede Woche mal dort hinzugehen“, sagt Franziska Mayr. In der Schule haben beide auch einige Freunde, manchmal fehle allerdings leider die Zeit, mit ihnen auch noch viel zu unternehmen.

Bezeichnend ist zudem noch eine andere Konstellation: Florians Freundin ist ganz überraschenderweise ebenfalls Judoka, trainiert auch jede Woche mit ihm zusammen. „Außerdem ist sie gleichzeitig auch meine beste Freundin und gehört eigentlich fast mit zur Familie“, verrät Franziska.

Judoka aus Friedberg: Im Sommer Baggersee, im Winter Skifahren

Die Mayrs sind bei weitem keine reine Judoka-Familie. Allgemein ist es der Sport, der alle begeistert. „Im Winter geht es dann in die Alpen zum Skifahren oder Bergsteigen“, erzählt Vater Christian. Außerdem joggen und bouldern Franziska und Florian gern.

Florian macht das meist mit einem guten Freund. „Er will Polizist werden und hält sich dafür fit. Jetzt, wo der Frühling kommt, sind wir wieder regelmäßig auf einem Trimm-Dich-Pfad unterwegs.“ Im Sommer freuen sich beide immer riesig darauf, wenn es wieder an den Friedberger Baggersee geht. Florian ist dann auch ab und zu mit seinem Downhill-Bike in der Region unterwegs.

Nach dem Gespräch mit der Friedberger Allgemeinen schließen sich die Mayr-Zwillinge sofort wieder dem laufenden Training an. Mittendrin sind natürlich der älteren Bruder, der Vater und Florians Freundin. Und so bleibt der Eindruck: Diese Familie lebt und liebt den Judosport mit jeder Faser.

