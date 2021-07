Judo

15:20 Uhr

Sportfreunde Friedberg haben WM-Teilnehmer zu Gast

Plus Tareq Jamal berichtet in Friedberg, wie er die Weltmeisterschaft in Budapest erlebt hat. Zudem gibt er Tipps

Von Christian Mayr

Einen hochklassigen Judoka haben die Sportfreunde Friedberg im Training begrüßt: Der 28-jährige Judoka Tareq Jamal war als Mitglied des Refugee-Teams des Internationalen Judoverbands IJF bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Budapest am Start.

