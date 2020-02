29.02.2020

Jugend holt den Sieg

Dasinger Erfolg bei einem Hallenturnier

Von Luise Bader

Beim Lindacher Reischenau-Hallenturnier 2020 waren die Tell Schützen aus Dasing mit insgesamt zehn Bogenschützen vertreten. Auf eine Distanz von 18 Metern und auf eine 80er Scheibe, schoss die Jugend aus Dasing vertreten durch Magdalena Menzinger, Jennifer Hartweg und Julian Schwarz. Sie holten in der Gruppenwertung den Sieg – und das, obwohl sie erstmals auf einem Turnier dabei waren. Die Erwachsenen schossen ebenfalls auf eine Distanz von 18 Metern, aber auf eine 60er Scheibe. Es wurde in den Disziplinen Blank-, Primitiv-, Lang- und Jagdbogen geschossen. In der Klasse Damen Jagdbogen erreichte Luise Bader den zweiten Platz. Alle Schützen lieferten sehr gute Ergebnisse ab, und hatten wie immer viel Spaß und Freude beim Wettkampf. Das regelmäßige Training hat sich wieder mal ausgezahlt.

Wer Interesse am Bogenschießen hat und über acht Jahre alt ist, kann es bei Tell Dasing einmal unter fachlicher Anleitung ausprobieren. Mehr Informationen unter www.tell-dasing.de

