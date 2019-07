00:02 Uhr

Junge Dasingerinnen feiern einen Erfolg

Die neun Jahre alten Sportlerinnen holen den ersten Platz bei den Mannschaftswettkämpfen in Mering

Mit großen Hoffnungen hatten sich die Dasinger Turnerinnen auf den Weg nach Mering zu den Mannschaftswettkämpfen im Gerätturnen des Turngaus Augsburg gemacht. Diese wurden erfüllt.

Zwei Mannschaften und zwei Einzelkämpferinnen, die mit anderen Turnerinnen zu einer Gaumannschaft zusammengefasst wurden, stellten sich der Konkurrenz. Am Ende des Wettkampfes war der Jubel groß. In der Altersklasse 18 Jahre und älter besetzte die Gaumannschaft mit Alena Mayr den ersten Platz. Die Gaumannschaft der Zehn- und Elfjährigen belegte mit Corinna Oberndorfer den sechsten Platz.

Einen Höhepunkt gab es bei den zwölf- und 13-jährigen Turnerinnen. Von zehn Mannschaften holten sich die Dasinger den zweiten Platz mit Letizia Hillebrand, Nina Morhart, Helena Stadler, Philomena und Maxima Tomschi. Wieder war der Schwebebalken mit zehn Zentimeter Turnbreite eine Herausforderung für die Turnerinnen, und so gab es den ein oder anderen Sturz mit entsprechenden Abzügen in der Bewertung. Am Ende fehlten nur 1,2 Punkte zum Sieg für die Dasingerinnen.

Die Turnerinnen konnten sich aber trotzdem für den Regionalentscheid des Bayernpokals qualifizieren. Am erfolgreichsten waren die neun Jahre alten Dasinger Sportlerinnen. Lena Ankner, Anna Birkmair, Antonia Gail, Paula-Maria Remy und Mona Triltsch sorgten mit ihrer tollen Leistung für den ersten Platz von elf Mannschaften. Außerdem waren Philomena Tomschi und Anna Birkmair die besten Turnerinnen in ihrer jeweiligen Altersklasse.

Themen Folgen