21.02.2020

KK-Schützen richten wieder Kleinkaliber-Meisterschaften aus

Bald findet in Friedberg wieder die Stadtmeisterschaft im Kleinkaliber statt. Was diese Sportart vom Luftgewehr unterscheidet und besonders macht.

Von Philipp Schröders

Bald wird sie wieder eröffnet. Die Kleinkaliber-Stadtmeisterschaft in Harthausen. Wieder ist der Verein der Ausrichter. Das ist kein Zufall. Schließlich verfügen die KK-Schützen Paar-Harthausen als einzige im Stadtgebiet über einen Kleinkaliber-Stand.

Allgemein ist im Schießsport das Luftgewehr weitaus verbreiteter. Die Auflagen sind geringer, die Bahnen kürzer und die Gewehre haben im Grunde keinen Rückstoß. Kleinkaliberschießen ist im Vergleich technisch und taktisch anspruchsvoller. Aber laut Sportleiter Markus Späth von den KK-Schützen gibt es in der Region trotz der größeren Herausforderung viele Sportler, die diese Disziplin gerne ausüben. Dazu trage der Stand in Harthausen freilich bei.

Theoretisch besteht im Gau Friedberg auch bei den Birkhahnschützen in Hörmannsberg die Möglichkeit, diese Disziplin auszuüben. „Dort wird aber eher Großkaliber geschossen“, sagt Späth. Auch die Kühbacher verfügen über einen Kleinkaliberstand, ihr Verein gehört aber zum Schützengau Aichach. Laut Späth ist der Stand in Harthausen jedenfalls bei Schützensportlern sehr gefragt.

Sportleiter Markus Späth freut sich auf die Stadtmeisterschaft bei den KK-Schützen Harthausen-Paar. Bild: Philipp Schröders

Das Eröffnungsschießen der diesjährigen Stadtmeisterschaft findet am Montag, 2. März, um 19 Uhr im Schützenhaus Harthausen statt. Geschossen wird auf der vollelektronischen Meyton-Anlage mit Live-übertragung auf Großbildleinwand in den Aufenthaltsraum. Von dort aus können Schießsportinteressierte auch durch eine Panoramascheibe in den Kleinkaliber-Stand sehen. Durch die verschiedenen Möglichkeiten, die Titelkämpfe zu verfolgen, sollen sie für die Zuschauer attraktiv und spannend sein.

Kleinkaliberstand in Harthausen ist 2011 umfassend modernisiert worden

Das Vereinsheim der KK-Schützen liegt etwas außerhalb von Harthausen. 2006 ist das neue Gebäude eingeweiht worden. 2011 hat der Verein den Kleinkaliberstand modernisiert und vollelektronisch ausstatten lassen. In diesem Jahr ließen die KK-Schützen auch die Stadtmeisterschaft im Kleinkaliber wieder aufleben. Davor lag die letzte Austragung 25 Jahre zurück.

In diesem Jahr wird in den Kategorien Junioren, Damen- und Schützenklasse, Altersklassen, Senioren-Klassen und Auflage-Klassen geschossen. Die Vorbereitungen seien nicht sehr aufwendig, sagt Sportleiter Späth. „Die Schützen sind alle bereits elektronisch hinterlegt, da die Vereine regelmäßig bei uns schießen.“

Bis zu 70 Schützen treten bei der Stadtmeisterschaft an

Bei den Schießtagen selbst sind dann etwa zehn Vorstandsmitglieder im Einsatz. Sie helfen am Stand, kümmern sich aber auch um die Verpflegung. Auf alle drei Tage verteilt rechnet Späth mit 60 bis 70 Schützen. Das seien zwar weniger als bei der regulären Stadtmeisterschaft, aber dennoch eine beachtliche Zahl. Zum Vergleich: Als die KK-Schützen vor zwei Jahren in allen drei Disziplinen – also Luftgewehr, Pistole und Kleinkaliber – die Stadtmeisterschaft ausrichteten, kamen rund 270 Sportler. Weitere Schießtage in diesem Jahr sind dann am Dienstag, 3. März, und Mittwoch, 4. März, jeweils von 18.30 bis 22 Uhr. Das Finale der jeweils fünf besten Kleinkaliberschützen findet am Sonntag, 8. März, ab 15.30 Uhr statt. Wie an jedem Schießtag, so wird auch das Finale live in den Aufenthaltsraum übertragen. „Zuschauer sind an allen Tagen herzlichst eingeladen“, sagt Späth. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Finale ab 18.30 Uhr ebenfalls im Schützenhaus Harthausen statt.

Themen folgen