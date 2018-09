KSC soll mehr aus seinen Chancen machen

vor 54 Min.

Trainer David Bulik sieht in diesem Bereich ein Problem. Seine Mannschaft spielt am Samstag beim FC Wiggensbach. FCS ist auch auswärts im Einsatz.

Von Philipp Schröders

Die beiden Bezirksligisten aus dem Altlandkreis Friedberg sind am Wochenende auswärts gefordert. Der Kissinger SC tritt bereits am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Wiggensbach an. Der FC Stätzling fährt am Sonntag zum SV Türkgücü Königsbrunn, Anstoß ist um 15 Uhr.

FC Wiggensbach – Kissinger SC Bereits am Samstag tritt der Kissinger SC beim FC Wiggensbach an. KSC-Trainer David Bulik sagt: „Die Lage ist gut, wir haben fast den vollen Kader zur Verfügung.“ Jonas Graf fällt weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses aus. Fabian Kerzel und Angelo Cena sind im Urlaub. Aber ansonsten kann der Spielertrainer aus dem Vollen schöpfen. „Wir erwarten mit Wiggensbach einen starken Gegner“, sagt Bulik. Das Team beendete die vergangene Saison in der Bezirksliga noch auf dem dritten Platz. Zurzeit ist der FC Wiggensbach allerdings im Tabellenkeller zu finden. „Die sind nicht ins Rollen gekommen, genauso wie wir“, sagt Bulik. Kissing steht zwar im Mittelfeld, hat sich aber teilweise schwer getan. Das Problem ist für Spielertrainer Bulik ganz klar: „Wir vergeben zu viele Chancen.“ Das soll sich möglichst bald ändern. Auch selbst wird Bulik wieder auf dem Platz stehen. „Ich habe im Vergleich zu manchen einen Fitnessrückstand“, sagt er. Dennoch habe er das Gefühl, dass er dem Team Stabilität gebe. „Wir stehen gut, da will ich zurzeit nichts austauschen.“

SV Türkgücü Königsbrunn – FC Stätzling Der FC Stätzling wird am Sonntag in Königsbrunn gegen den SV Türkgücü antreten. FCS-Trainer Alex Bartl sagt: „Uns erwartet einer der Titelaspiranten in der Bezirksliga-Saison.“ Der SV Türkgücü habe bisher zu Hause kein Spiel verloren und erst zwei Gegentore hinnehmen müssen. Bartl hofft dennoch, dass sein Team etwas erreichen wird. „Das Selbstbewusstsein müsste da sein nach den zwei Siegen“, sagt er. Obwohl das Team in der Pause zehn Abgänge verkraften musste, hat es sich in den oberen Bereich der Tabelle vorgearbeitet. Aktuell hält es den fünften Platz, punktgleich vor dem Sonntagsgegner. „Wenn wir einen Punkt holen, wäre das schon eine tolle Sache“, sagt Bartl. Er lobt die Moral seines Teams, gibt aber auch zu bedenken, dass noch schwere Partien bevorstehen. „Es hat noch niemand mit 15 Punkten die Bezirksliga gehalten.“ Am Sonntag fällt Simon Adldinger urlaubsbedingt aus. Manuel Tutschka dagegen ist wieder dabei, der fehlte am vergangenen Wochenende. „Wir werden wieder ein oder zwei A-Jugendspieler mit auf der Bank haben“, sagt Bartl. Das sei aber in den vergangenen Partien auch oft so gewesen.

Die weiteren Spiele Bad Grönenbach – Viktoria Augsburg, Babenhausen – Kaufering, Buxheim – Bobingen, Neugablonz – Erkheim (alle Samstag, 15.30 Uhr); Heimertingen – Thalhofen (Sonntag, 15 Uhr)

