00:05 Uhr

KSC spielt schwach, aber erfolgreich

Gegen Göggingen steht es am Ende 2:0 für die Kissinger

Von Roland Gottwald

Den Auswärtssieg der Vorwoche wollte sich der Kissinger SC in der Kreisliga Augsburg vor eigenem Publikum vergolden. Der Blick auf die Tabelle zeigt nämlich, wie eng es in der Liga zugeht. Drei Punkte zum Relegationsplatz nach oben, derer zwei zum Direktabstieg.

Geboten wurde dann von den beiden Mannschaften am Sonntagnachmittag lediglich Magerkost. Auch Schiedsrichter Dominik Okon agierte teils unglücklich. Alles, was man sich am Sonntagnachmittag von einem Kreisligaspiel versprach, kam nicht zum Vorschein.

Der TSV Göggingen war dabei über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft, kam jedoch über die gesamten 90 Minuten zu keinen wirklich klaren Torchancen. Dagegen machte der KSC aus nur einer wirklich gut herausgespielten Torgelegenheit das entscheidende 2:0, dies aber erst in der Schlussphase der Partie (88.). In einer über wenig ansehnlichen Partie nutzte Luca Ogino die einzige Unaufmerksamkeit zur KSC-Führung in der ersten Halbzeit (35.).

Das Fazit beschränkte sich für den Kissinger SC eindeutig auf die drei gewonnenen Punkte in der derzeitigen Tabellensituation. Vergangenes Wochenende hatte der KSC in Kriegshaber noch eine überzeugende Vorstellung geboten und den Gegner aus Augsburg am Ende deutlich mit 6:0 besiegt. Doch schon da ließen die Verantwortlichen wissen, dass die wahren Hürden noch kommen würden.

Immerhin befindet sich Kissing durch den Heimsieg aber auf einem guten Weg und scheint vorerst mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben – was auch das Mindestziel für die Saison war.

Sedlmeier, Genitheim, Graf, Lang, Mader, Carreno (Zincke), Lachner (46. Wrba), Binder, Gottwald, Horak (83. Gashi), Ogino – 1:0 Ogino (35.), 2:0 Gottwald (88.) – Dominik Okon (Kübach) – 100

