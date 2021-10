Zwischen Klassenzimmer und Eiskanal: So kämpft Hannah Süß für ihren Traum

Plus Hannah Süß träumt von der Weltmeisterschaft. Wie die 17-Jährige aus Ottmaring Training und Schule unter einen Hut bringt und was ihr Bruder damit zu tun hat.

Wenn Hannah Süß mit dem Kanu los paddelt, hat sie ein Lächeln auf dem Gesicht. Sobald die 17-Jährige durch die ersten Tore fährt, ist das Lächeln verflogen. Vielmehr sind der Ottmaringerin, die für die Kanuabteilung des TSV Schwaben Augsburg startet, Anspannung und Anstrengung anzumerken. Konzentration ist gefragt, schließlich kann beim Kanuslalom jeder Fehler den Sieg kosten. Zwischen 80 und 120 Sekunden – je nach Strecke – dauert es bis ins Ziel.