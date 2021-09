Friedberger bei der deutschen Meisterschaft auf dem Podest

Bei der deutschen Meisterschaft springen mehrere Medaillen heraus. Philipp Süß beweist beim Canadier-Einer sein Können und holt Silber.

Die deutschen Meisterschaften im Kanuslalom der Jugend, Junioren und der Leistungsklasse fanden in München an der Floßlände der Isar statt. Dabei waren auch Friedberger erfolgreich.

Der Deutsche Kanuverband musste kurzfristig die Meisterschaften aus Hohenlimburg in NRW nach München verlegen. Die Strecke in Hohenlimburg wurde von dem Hochwasser im Juli sehr stark beschädigt. An der Floßlände in München nahmen bundesweit Athleten aus 38 Kanuslalom Vereinen teil. Sie dient normalerweise als Ausflugsziel den Holzflößern.

Vier Einzelmedaillen für die Friedbergerinnen und Friedberger

Der Kanal wurde kurzerhand mit Einbauten zur Kanuslalomstrecke umfunktioniert. Der Schwerpunkt lag im unteren Bereich. Eine große Wasserwalze mit starkem Rücklauf und eine Surfwelle dienten den Bundestrainern dafür, dort den Schwerpunkt der Strecke zu setzen. Diese große Wasserwalze machte einigen Kanuten und Kanutinnen doch immerhin einen Strich durch die Rechnung und sie konnten ihr angepeiltes Ziel, sich ins Finale zu fahren, nicht einlösen.

Aber mit vier Einzelmedaillen wurden die vier Friedbergerinnen Hannah Süß, Selina Jones sowie die Friedberger Julian Lindolf und Philipp Süß in den olympischen Disziplinen Kajak und Canadier-Einer bei der deutschen Meisterschaft belohnt.

Hannah Süß zeigte Einsatz bei den Canadier-Einer der Juniorinnen und erreichte das Ziel mit einer sehr guten Fahrzeit. Sie strahlte, als ihr klar wurde, dass sie die Bronzemedaille gewonnen hatte.

Selina Jones landet auf dem dritten Platz

Im Damen-Kajak-Einer der Leistungsklasse wurde im Finale von den Paddlerinnen alles gegeben. Kein Zentimeter passte zwischen die Tore und die Fahrerinnen. Selina Jones trieb ihr Kajak mit gezielten Paddelschlägen durch die 22 Tore. Eine Torstabberührung musste sie aber in Kauf nehmen. Trotzdem belegte sie mit einer starken Fahrzeit den dritten Platz bei den Kajak-Damen und musste nur Anna Faber vom WSC Dormagen und Annkathrin Plochmann (SGV Nürnberg-Fürth) den Vortritt lassen.

Bei den Canadier-Einer der Herren, in der Bootskategorie, in welcher der Friedberger Sideris Tasiadis erst im Juli die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio errang, erreichten gleich zwei junge Friedberger das Podest. Philipp Süß und Julian Lindolf paddelten ihr Boot geschickt durch die Tore. Beide hatten jeweils eine Torstabberührung, aber schnelle Fahrzeiten. Am Ende sprang die Silbermedaille für Philipp Süß und die Bronzemedaille für Julian Lindolf heraus. Deutscher Meister wurde Leon Hannika vom LKC Leipzig. Eine starke Leistung zum Saisonende der Friedberger Kanuslalom Kanuten, die allesamt für die Kanu Schwaben Augsburg starten.