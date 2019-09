12:37 Uhr

Kein Tor in Stätzling

Manuel Tutschka (links) vom FC Stätzling setzt setzt zum Freistoß an. Ein Tor wurde daraus aber nicht. Am Ende trennten sich Stätzling und Hollenbach 0:0.

Der FCS spielt lange Zeit zu Hause in Unterzahl gegen den TSV Hollenbach. Die Gäste können daraus aber keine Nutzen ziehen.

Von Andreas Heckmeier

In Unterzahl erkämpfte sich der FC Stätzling beim torlosen Unentschieden gegen den TSV Hollenbach einen Punkt. Der FCS-Spieler Robin Widmann sah bereits in der 37. Minute die rote Karte bei der Partie in der Bezirksliga Nord.

In einer intensiven Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams. Für die beste Torannäherung sorgte Manuel Tutschka mit einem Freistoß. Den nächsten gelungenen Torabschluss hatte Süß erst nach einer halben Stunde. Vom Strafraumeck aus traf er nur in die Tormitte. Ansonsten standen beide Abwehrreihen sicher und ließen kaum gefährliche Aktionen zu.

Für die erste wirkliche Aufregung sorgte Schiedsrichterin Koch, die Widmann nach unnötiger Zweikampfhärte mit der roten Karte vorzeitig zum Duschen schickte. Kurz vor der Pause hatten die Gäste eine gute Gelegenheit, aber Burkhard setzte die Lederkugel nach einer Eckballvariante deutlich übers Gehäuse.

In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel war von einer zahlenmäßigen Unterlegenheit für die Stätzlinger zunächst nichts zu erkennen. Nachdem Semke nach 62 Minuten eine brenzlige Situation im letzten Moment vereiteln konnte, begann die Drangphase der Gäste. Dabei musste der FCS allerdings keine hundertprozentige Torchance überstehen.

Auch nach dem verletzungsbedingtem Ausfall von Abwehrchef Hadwiger hielt die Defensive den ständigen Angriffen der Hollenbacher stand. Eine Phase mit zu schnellen Ballverlusten überstand der Gastgeber ebenfalls schadlos. Nach einer guten Kopfballchance für den TSV verpassten die Stätzlinger mit einem Konter die mögliche Führung. Süß lief alleine aufs gegnerische Tor zu und legte auf den mitgelaufenen Senel, der allerdings im entscheidenden Moment ins Straucheln kam.

Mit der Gelb-roten Karte für Meissner verschaffte sich der FCS in der Schlussphase wieder etwas Luft und hatte in der Nachspielzeit noch die Möglichkeit für einen Treffer. Eine Freistoßflanke von FCS-Spieler Manuel Tutschka fand aber nicht mehr den Weg durch die vielbeinige Abwehr.

So blieb es am Ende in einer umkämpften Partie bei der gerechten Punkteteilung zwischen Stätzling und Hollenbach.

Stätzling Eryildirim, Horn, Hadwiger (67. Manfreda), Losert, Süß (87. Schütz), Widmann, Heiß, Kraus (73. Odeh), Sert, Semke, Tutschka – besondere Vorkommnisse Rote Karte für Widmann (FCS/37.), Gelb-rote Karte für Meissner (TSV/84.) – Schiedsrichterin Paulina Koch (Waltenhofen) – Zuschauer 210

