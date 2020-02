10:00 Uhr

Keine Doppelbelastung: Der SV Mering muss ein Spiel absagen

Der MSV hat angeschlagene Spieler und muss deshalb ein Spiel absagen. TSV Friedberg trifft auf Affing, Stätzling auf Gundelfingen. KSC ist zweimal im Einsatz.

Von Peter Kleist

So langsam rückt er näher, der Beginn der Frühjahrsrunde im Fußball. So haben die Landesligisten nur mehr eine Woche Frist, ehe sie wieder um Punkte spielen. Auch bei den Bezirks- und Kreisligisten läuft die Testphase auf Hochtouren, hier stehen am Wochenende 21./22. März die ersten Punktspiele an – für den Kissinger SC geht es sogar schon eine Woche früher los. Klar, dass auch an diesem Wochenende wieder eifrigst getestet wird.

Zu viele Ausfälle beim SV Mering

Grünwald – SV Mering Eigentlich waren am letzten Testwochenende beim Landesligisten SV Mering zwei Vorbereitungsspiele geplant – eigentlich. Doch nun wird es keinen Doppelpack geben, die für den Sonntag, 1. März, vorgesehene Partie gegen den TSV Ziemetshausen fällt aus. „Ich habe zu viele Spieler, die verletzungs- oder grippebedingt angeschlagen sind, so dass ich den Kader keiner Doppelbelastung aussetzen kann“, meinte Merings Trainer Ajet Abazi. So findet nur am Samstag, 29. Februar, das Spiel beim Südost-Landesligisten TSV Grünwald statt. Anpfiff ist um 14 Uhr und zwar aller Voraussicht nach auf Kunstrasen. Die Liste der Meringer Ausfälle ist lang: Raphael Steidl , Neuzugang von Schwaben , hat ebenso muskuläre Probleme wie Mateusz Fitas , der derzeit nur Lauftraining macht. Burhan Bytyqi fällt mit Knieproblemen aus, Christoph Mittermaier mit einer Bänderverletzung am Knöchel, Stefan Wiedemann ist beruflich so eingespannt, dass er kaum trainieren kann und Harald Kerber fällt wegen Grippe aus.

Auf Harald Kerber (rechts) müssen die Meringer in Grünwald wohl verzichten – er ist grippal angeschlagen. Bild: Peter Kleist

Neuzugang ist wohl mit dabei

Mit dabei dürfte aber Neuzugang Ibrahim Cakir sein, der vom Landesliga-Kontrahenten FC Wolfratshausen nach Mering wechselte. Der Defensivspieler ist beidfüßig und kann in der Abwehr somit auf beiden Seiten eingesetzt werden. Trotz allem ist MSV-Coach Ajet Abazi mit der Vorbereitung zufrieden. „Es ist logisch, dass immer mal wieder einer fehlt oder nach harten Einheiten muskuläre Probleme hat“, meinte der Coach.

FC Stätzling spielt gegen den Landesliga-Spitzenreiter

FC Stätzling - Gundeflingen Mit einem echten Kracher bekommen es die Stätzlinger am Samstag ab 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen zu tun – nämlich mit dem Spitzenreiter der Landesliga Südwest, dem FC Gundelfingen. Beim FCS freut man sich auf dieses Spiel. „Mal schauen, was wir gegen Gundelfingen reißen. Das ist sicher ein toller Test“, meinte FCS-Trainer Andres Jenik. Der war allerdings ab Mitte der Woche gesundheitlich angeschlagen und wird voraussichtlich diesen Test nicht live mitverfolgen können. „Das übernimmt dann mein Co-Trainer Sebastian Hoffmann “, erklärte er. Personell sieht es beim FCS ganz gut aus, einige wenige Akteure sind ein bisschen angeschlagen.

TSV Friedberg: Personell gut, platztechnisch schlecht

TSV Friedberg - FC Affing Personell sieht es gut aus beim TSV Friedberg , Trainer Markus Specht kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Der Fasching ist ja jetzt vorbei und nun sind auch alle wieder da“, meinte der Coach, der seinem Team am Rosenmontag und Faschingsdienstag frei gegeben hatte. Nicht ganz so gut sieht es aus, was die Trainingsbedingungen betrifft. „Momentan können wir fast nur Laufen und Krafttraining machen, da die Plätze noch gesperrt sind und nur das Stückchen zwischen den Plätzen zwei und drei zur Verfügung steht“, so Specht. Trotz allem zieht das Team, das sich im Vergleich zur Vorrunde ja kaum verändert hat, gut mit. Was das Fußballerische betrifft, dürfte wohl noch Luft nach oben sein. Dennoch wird Specht auch den Test gegen den Nordbezirksligisten FC Affing nicht zu hoch hängen – das Ergebnis sei wieder Nebensache ließ er wissen. Gespielt wird am Sonntag um 11 Uhr auf dem Kunstrasen in Gersthofen.

Der Kissinger SC testet zweimal

Kissing - Margertshausen, Kissing - Hiltenfingen Wohl dem, der einen Kunstrasen hat – und der Kissinger SC hat ja seit Kurzem einen ganz neuen. So steht den beiden Partien gegen Margertshausen (Samstag, 14.30 Uhr) und Hiltenfingen (Sonntag, 14.30 Uhr) nichts im Wege. Für den KSC ist es ein wichtiger Doppelpack, zumal die Kissinger ja schon am 15. März mit dem Nachholspiel in Zusmarshausen in die Frühjahrsrunde starten. KSC-Trainer Marco Henneberg ist bislang mit der Vorbereitung durchaus zufrieden. „Wir können uns nicht beschweren, wir haben den Kunstrasen und die Halle – da geht es anderen Vereinen sicher schlechter“, meinte er. Zudem kann er personell aus dem Vollen schöpfen, bis auf Niklas Heyen , der aus privaten Gründen fehlt, sind alle Mann an Bord. Und auch die schwache zweite Halbzeit gegen Rinnenthal wurde aufgearbeitet.

Wiesenbach – BC Rinnenthal Auf dem Kunstrasen in Gersthofen steigt dieses sicher interessante Kreisliga-Duell am Samstag, 29. Februar, und zwar pünktlich um 12 Uhr mittags. Dann stehen sich mit dem BCR der Tabellensiebte der Kreisliga Ost und mit der SpVgg der Tabellenvierte der Kreisliga West gegenüber. Zuletzt ließen die Rinnenthaler mit dem 2:0-Sieg im Kreisligaderby gegen den Kissinger SC aufhorchen. Die BCR-Verantwortlichen hoffen, dass das Team an die dort gezeigten Leistungen anknüpfen kann.

Kühbach - SF Friedberg Am Sonntag um 14 Uhr bestreiten die Ostler ihren nächsten Test beim Kreisklassisten TSV Kühbach. Nach zahlreichen schweißtreibenden Einheiten und bereits drei Testspielen will Trainer Wolfgang Marzini nun langsam eine Stammformation finden, wobei natürlich noch Raum für Experimente besteht. Mit der Trainingsbeteiligung und -intensität ist Marzini äußerst zufrieden und auch die ersten Spiele haben wertvolle Erkenntnisse gebracht. Gegen Kühbach wird Kapitän Holzberger wieder in den Kader zurückkehren, hinter Stürmer Tarek Raboue steht aufgrund einer Grippe ein dickes Fragezeichen. Das Vorspiel um 12 Uhr bestreiten die beiden Reserven. (seol)

