Kissing

vor 3 Min.

Boxen: So läuft ein Training mit Ex-Profi Toni Selak

Ex-Profi Toni Selak zeigt in der Sportschule Eberle in Kissing, wie man beim Boxen richtig zuschlägt.

Plus Toni Selak hat schon mit Muhammad Ali trainiert. Der 74-Jährige gibt sein Können in Kissing an Jung und Alt weiter. Wie es dazu kam und wie fit er noch ist

Von Sabine Roth

Der Trainingsraum der Sportschule Eberle in Kissing ist normalerweise das Reich der Taekwondoka und Hapkido-Kämpfer. Diesmal stand ein Boxer im Mittelpunkt des Geschehens. Ex-Profi Toni Selak zeigte den Sportlerinnen und Sportlern aller Altersklassen, dass er auch mit 74 Jahren noch fit ist. Selak gab seine Erfahrungen natürlich auch an die Trainingspartnerinnen- und partner weiter und zeigte, wie man technisch richtig zuschlägt.

