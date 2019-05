vor 34 Min.

Kissing II darf weiter hoffen

Unschöne Szenen beim 2:1 gegen Öz Akdeniz. Ottmaring und FCS II holen je einen Punkt

Von Matthias Biallowons

Nach wie vor bleibt es im Kampf gegen den Abstieg eng. Der Kissinger SC II darf weiter hoffen, auch Ottmaring II und Stätzling II holten Punkte, die am Ende noch wichtig sein könnten. Der TSV Merching unterlag Pfersee mit 1:2.

Ein am Ende glückliches, aber nicht unverdientes Remis feierte die zweite Garde des FC Stätzling in Augsburg. „Die Mannschaft hat alles gegeben und sich den Punkt verdient“, lobte FCS-Coach Christian Jauernig. Sein Team war mit dem „letzten Aufgebot“ am Samstag in die Fuggerstadt gereist und konnte dort lange die Null halten – auch aufgrund einer starken Leistung von Keeper Bader. Ein Konter über Sentürk brachte das 1:0 für Trenk. Doch Stätzling steckte nicht auf und erzielte etwas glücklich den Ausgleich, als ein Schuss von Kandler von Abwehrspieler Tepe ins Tor sprang. „Da hatten wir etwas Glück, keine Frage, aber auch das muss man sich erarbeiten“, betonte Jauernig. Mit dem Punktgewinn trennen Stätzling II drei Punkte vom Abstiegsrang, den Ottmaring belegt, das unter der Woche noch ein Nachholspiel hat. „Wenn sie das gewinnen, wird es noch mal sehr knapp. Wir dürfen uns nicht ausruhen“, warnt der Stätzlinger Trainer.

Sport war des Öfteren nur Nebensache in diesem Spiel, vor allem die Augsburger Gäste fielen durch „verbale Fouls“ gegen die KSC-Spieler und den gut leitenden Unparteiischen Wilhelm Schreiter auf. Höhepunkt der Unsportlichkeit war, dass ein Öz-Spieler einen Zuschauer anspuckte. Eren hatte die Gäste mit einem schönen Tor in Führung gebracht (21.), Edin Ganibegovic schoss die Kissinger aber letztlich mit seinen Treffern in der 52. und 56. Minute noch zum Sieg. Damit wahrte Kissings Zweite ihre Minimalchance auf den Klassenerhalt. (rgw)

Der SV Ottmaring holte im Abstiegskampf gegen Trenk nur ein 2:2-Unentschieden. Die Lechner-Elf brauchte etwa zehn Minuten, bis sie im Spiel war und erspielte sich dann gute Chancen. Müller und Hack scheiterten am Torhüter. Ottmarings Schlussmann Paula musste bis zur Pause nur einmal bei einem Schuss aus 18 Metern eingreifen. In der zweiten Hälfte hatte Hack zu Beginn eine gute Chance, doch sein Lupfer ging knapp drüber. In der 56. Minute konnten sich die Augsburger einmal durchsetzen und Bagaric traf im Nachschuss zum 1:0. Bis zur 81. Minute sah man auf beiden Seiten keine Torchancen mehr, ehe Bagaric einen Steilpass zum 2:0 für die Heimmannschaft verwertete. Jetzt warf der SVO alles nach vorne und kam in der 86. Minute durch den eingewechselten Achter zum 1:2-Anschlusstreffer. In der 90. Minute schaffte Winter-Neuzugang Gängler noch den 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit hatte Ottmaring sogar noch die Chance zum Sieg, spielte den Angriff aber nicht sauber zu Ende. (ago)

Tore 1:0 Bagaric (56.), 2:0 Bagaric (81.), 2:1 Achter (86.), 2:2 Gängler (90.) – Zuschauer 50

Obwohl die Gäste aus Merching ihre Negativserie nicht stoppen konnten, war Vize-Vorsitzender Martin Schmelcher mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden: „Das war im Vergleich zu den Spielen davor eine klare Steigerung.“ Gegen den Zweiten der Kreisklasse Augsburg-Mitte gingen die Gäste nach einem sehenswerten Lupfer von Pestel über den Keeper noch vor der Halbzeit in Führung. Nach dem Wechsel erhöhten die Augsburger den Druck und erzielten nach einem Eckstoß per Abstauber von Ebert den Ausgleich. Zehn Minuten vor dem Abpfiff verwandelte Cantürk einen fälligen Strafstoß. Zwar hatten die Gäste den Torschrei in der Nachspielzeit auf den Lippen, doch der Unparteiische wollte ein Foul gesehen haben. Merching spielt am kommenden Spieltag daheim gegen den abstiegsbedrohten Kissinger SC II. „Wir haben nichts zu verschenken und werden im Derby auf Sieg spielen“, betont Schmelcher.

