Kissing II krönt die Saison mit dem Aufstieg

Die Kissinger Tischtennis-TT-Herren II steigen als Sieger ihrer Aufstiegsrelegation in die Bezirksklasse A Gruppe 1 auf. Unser Bild zeigt von links Gerhard Grübl (Mannschaftsführer), Jochen Heinrich, Florian Schneider, Hans Albrecht, Peter Pemsl und Christoph Braitmayer. Auf dem Bild fehlt Nachwuchsspieler David Galbas der in beiden Begegnungen jeweils in den Doppeln zum Einsatz kam.

Die Zweite schafft den Sprung nach oben über die Relegation, die erste Mannschaft dagegen nicht.

Von Johann Hamberger

Sowohl die Herren I als auch die Herren II der Tischtennis-Abteilung des Kissinger SC hatten sich mit ihren zweiten Plätzen in ihren Ligen für die jeweilige Aufstiegsrelegation qualifiziert. Während die Herren I der stärkeren TSG Hochzoll IV den Platz in der Bezirksliga überlassen muss, schafften die Herren II mit einer tollen Leistung den Aufstieg in die Bezirksklasse A.!

Die Herren I reisten zum TSV Königsbrunn, bei dem ein Großteil der schwäbischen Relegationsturniere ausgetragen wurde. Dabei waren zwei Begegnungen zu bestreiten und zuerst traf man auf den Zweiten der Bezirksklasse A Gruppe 3, den TTC Memmenhausen II. Der war in seiner ersten Partie bereits der TSG Hochzoll IV klar mit 2:9 unterlegen. Die Kissinger kamen schwer ins Spiel und lagen nach den Doppeln mit 0:3 im Hintertreffen. Peter Fuchs holte den ersten KSC-Punkt, aber Andy Riemer musste sich 12:14 im fünften Satz geschlagen geben. Olaf Nilson, Gerald Spengler und Max Lindner schafften den 4:4-Ausgleich, aber Günter Schnepp unterlag. Fuchs, Riemer und Nilson brachten den KSC dann erstmals in Führung, doch Spengler unterlag sehr knapp zum 7:6-Zwischenstand. Lindner und Schnepp machten dann aber den schwer erkämpften 9:6-Sieg perfekt.

Hochzoll war zu stark

Nun ging’s gegen den Tabellenachten der Bezirksliga Süd, die TSG Hochzoll IV. Durch Siege von Fuchs/Riemer und Spengler/Schnepp im Doppel sowie zwei Einzelsiegen von Riemer und Fuchs gingen die Kissinger überraschend mit 4:1 in Führung. Allerdings drehten die Hochzoller die Partie mit vier Einzelsiegen in Folge, ehe Peter Fuchs zum 5:5 ausgleichen konnte. Olaf Nilson und Günter Schnepp schafften noch zwei Siege sodass beim Stand von 8:7 das Entscheidungsdoppel gespielt werden musste. In einer heiß umkämpften Partie unterlagen Fuchs/Riemer äußerst knapp im fünften Satz mit 10:12 und damit war die 7:9-Niederlage besiegelt.

Gut organisiertes Turnier in Friedberg

Die Herren II traten zu ihrer Relegation um den Platz in der Bezirksklasse A Gruppe 1 in Friedberg an. Das Turnier, hervorragend organisiert vom TTC Friedberg, begann mit dem Spiel TSG Hochzoll VI gegen Post SV Augsburg IV, bei dem sich die „Postler“ mit 9:6 durchsetzten. Somit trafen die Kissinger in ihrem ersten Spiel auf die TSG Hochzoll VI und machten trotz einiger sehr umkämpfter Partien ein klares 9:1 fest. Die TSG Hochzoll war mit zwei Niederlagen „raus“ und nun spielten Kissing und der Post SV den Aufstiegsplatz aus.

Toller Erfolg zum Saisonfinale

Diesmal lagen die Kissinger mit nur einem Doppelsieg von Schneider/Hans Albrecht 1:2 im Rückstand, doch Flo Schneider, Jochen Heinrich, Gerhard Grübl und Hans Albrecht erspielten eine 5:2-Führung. Die Augsburger gaben aber nicht auf und verkürzten auf 4:5. Unter der tollen Unterstützung von mindestens 15 Kissinger Zuschauern – was im Tischtennis auf dieser Ebene schon gewaltig ist – machten Schneider, Heinrich, Grübl und Albrecht den viel umjubelten 9:4-Sieg und damit den Aufstieg in die Bezirksklasse A Gruppe 1 klar. Damit krönten sie die guten Saisonleistungen mit einem tollen Erfolg.

