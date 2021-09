Kissing

18.09.2021

Kissinger Handballerinnen starten mit Heimspiel in neue Saison

Kathrin Winter (am Ball) und die Handballerinnen des Kissinger SC greifen wieder an. Am Samstag steht das erste Punktspiel zu Hause gegen den TSV Herrsching auf dem Programm.

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC eröffnen am Samstag die Saison mit einem Heimspiel gegen Herrsching. Was die Ziele sind und was sich im Kader getan hat.

Von Domenico Giannino

Für die Handballdamen des Kissinger SC hat die lange Zwangspause am Samstag ein Ende. Ab 19.30 Uhr eröffnet das Team von Trainerin Julia Rawein die Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV Herrsching. So haben sich die Kissingerinnen auf die Spielzeit vorbereitet.

