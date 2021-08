Kissing-Mergenthau

vor 17 Min.

Dressur und Springreiten: Warum es in Mergenthau gleich drei Turniere gibt

Die Dressurreiterinnen und Dressurreiter (hier Beatrix Oberhuber auf Banjolit) kommen im Reitpark Mergenthau gleich zweimal in diesem Jahr auf ihre Kosten. Los geht es am 13. August. Eine Woche später sind auch die Springreiterinnen und Springreiter am Ortsrand von Kissing gefordert.

Plus In Mergenthau finden 2021 gleich drei Reit-Turniere statt. Los geht es mit den Dressurprüfungen ab dem 13. August. Warum Corona nicht das einzige Problem ist.

Von Sebastian Richly

Eigentlich finden im Reitpark Mergenthau pro Jahr maximal zwei Turniere statt. 2021 ist in diesem Sinne besonders, denn gleich dreimal geht es am Kissinger Ortsrand um Punkte und den Sieg. Zweimal in der Disziplin Dressur und einmal beim Springreiten. Den Anfang machen die Dressurreiter vom 13. bis 15. August. Was die Veranstalter dafür gar nicht gebrauchen können.

