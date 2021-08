Kostümspringen und mehr: Das ist beim Springturnier in Mergenthau geboten

Plus Nach dem Dressurturnier sind im Reitpark Mergenthau die Springreiterinnen und Springreiter gefordert. Was das Publikum bei den Kissinger Turniertagen erwartet.

Volle Konzentration auf das Hindernis. Eine kurzer präziser Anlauf und rüber – beim Springturnier im Reitpark Mergenthau kämpfen seit Donnerstag die Reiterinnen und Reiter samt ihren Pferden um den Sieg. Noch bis Sonntag gehen die Kissinger Turniertage. Was die Zuschauer erwartet und warum das nicht das letzte Turnier des Jahres in Mergenthau ist.