Vielseitigkeitsreiterin Nicola Miller unter Deutschlands Nachwuchselite

Reitsport: Die Kissingerin Nicola Miller wird Zehnte beim Preis der Besten. Für die Vielseitigkeitsreiterin ist es nicht der erste große Erfolg.

Auch in diesem Jahr trafen sich die besten Nachwuchsreiter Deutschlands zum „Preis der Besten“ in Warendorf ( Nordrhein-Westfalen). Aufgrund der Corona-Pandemie fand knapp zwei Wochen vor dem Turnier noch ein Sichtungslehrgang bei Bundestrainer Rüdiger Rau statt. Die Kissingerin Nicola Miller und ihr Ponywallach Don überzeugten. Die 16-Jährige war als einzige Vielseitigkeitsreiterin aus Bayern am Start.

Miller überzeugt Bundestrainer

Als erste Prüfung stand gleich eine Ponyvielseitigkeitsprüfung der Klasse L an, da aufgrund der Situation keine Einlaufprüfung zu reiten war. In dieser Klasse gingen insgesamt 20 Reitern aller Landesverbände an den Start. In diesem starken Starterfeld konnte sich Nicola Miller mit einer ordentlichen Dressur, einer soliden Geländerunde, die lediglich Zeitfehler einbrachte und einem Fehler im abschließenden Springen durchaus sehen lassen.

Am Ende rangierte die Kissingerin auf dem zehnten Platz. In ihrem letzten Ponyjahr wird sich Nicola Miller jetzt weiter vorbereiten auf das bayerische Nachwuchschampionat und die deutschen Meisterschaften Anfang Oktober. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: Die enge Beziehung zwischen Nicola Miller und ihrem Pony