Kissing auf dem Treppchen

Beim Final-Four der Bezirksligen dürfen sich die KSC-Akteure über einen dritten Platz freuen. Dabei hatte man sich nicht viel ausgerechnet.

Von Johann Hamberger

Für das Herren-Pokal-Team der Tischtennis-Abteilung des Kissinger SC war das Erreichen des abschließenden Final-Four-Turniers der Bezirksligen bereits ein großer Erfolg. Deshalb fuhr man ohne große Erwartungen nach Burgau und lieferte in den drei Partien tolle Leistungen ab. Das wurde schlussendlich mit einem überraschenden dritten Rang belohnt.

Das Pokal-Finalturnier für Bezirksligen wurde unter den letzten vier Mannschaften im Format „Jeder-gegen-jeden“ ausgetragen. In der ersten Runde bekamen es die Kissinger gleich mit dem vermeintlich dicksten Brocken, dem SV Unterknöringen , Tabellenführer der Bezirksoberliga , zu tun. Da der Gegner aber noch nicht mit der stärksten Aufstellung antreten konnte, rechneten sich Thomas Gräbner , Peter Fuchs und Andreas Riemer Außenseiterchancen aus. Gräbner brachte den KSC in Führung, aber Fuchs und Riemer unterlagen. Es folgte ein sehenswertes Doppel, das Gräbner / Fuchs hauchdünn mit 14:12 im fünften Satz für ihr Team entscheiden konnten. In der zweiten Einzelrunde musste sich Gräbner zwar gegen den bärenstarken Mengele geschlagen geben, aber Riemer und Fuchs gewannen zum völlig überraschenden 4:3-Sieg.

In der zweiten Begegnung gegen den Achten der Bezirksoberliga , die SpVgg Westheim II, schien der Kissinger „Flow“ anzuhalten. Fuchs und Gräbner erspielten eine 2:0-Führung. Gerhard Grübl und das Doppel Fuchs /Grübl mussten den Ausgleich zulassen, aber der toll aufspielende Gräbner erkämpfte erneut die Führung zum 3:2. Dann setzte sich aber die Spielstärke der Gegner durch, Fuchs und Grübl unterlagen zum 4:5-Endstand.

Das letzte Spiel hatten die Kissinger gegen den Ligakonkurrenten Polizei SV Königsbrunn zu bestreiten. In der ersten Einzelrunde setzte sich Thomas Gräbner in einem faszinierenden Spiel gegen Daniel Weiser im fünften Satz hauchdünn mit 15:13 durch, doch Andy Riemer und Gerry Grübl unterlagen sowohl in ihren Einzeln als auch im Doppel. Zudem hatte sich Gräbner in seinem letzten Spiel verletzt und musste die zweite Partie bereits nach ein paar Schlägen aufgeben, was die 1:4-Niederlage bedeutete.

In der Abschlusstabelle des Final-Four setzte sich der Favorit SV Unterknöringen mit 4:2 Punkten und 11:6 Spielen vor dem punktgleichen Polizei SV Königsbrunn (9:7 Spiele) durch und holte sich Titel und Pokal. Mit 2:4 Punkten und 8:11 Spielen wurde Kissing Dritter vor der SpVgg Westheim II (7:11 Spiele). Alles in allem ein toller Erfolg für die Kissinger, und man kann nur hoffen, dass der verletzte Thomas Gräbner bald wieder fit für die wichtigen Liga-Spiele ist.

