vor 53 Min.

Kissing bleibt dran

KSC gewinnt in Täfertingen knapp

Von Roland Gottwald

Beim letztjährigen Aufsteiger wollten die KSCler Revanche für das im Mai verlorene Pokalfinale nehmen. Auch wenn man seitens der Paartaler spielerisch nicht unbedingt überzeugen konnte, kamen die Gäste aufgrund einer ganz starken Defensive zu einem nicht unverdienten 2:1-Sieg.

Das 1:0 der Platzherren hatten einige Zuschauer gar nicht gesehen – bereits nach zwei Minuten erzielte Marco Iovane per Kopf die Führung für den TSV. Doch schon in der fünften Minute hieß es 1:1 – Marius Horak ging auf und davon, seine scharfe Hereingabe verwandelte Pascal Mader zum Ausgleich. Marco Simic hielt dann für den Gastgeber das Unentschieden zur Halbzeit. Mit einer Blitzreaktion vereitelte er die Chance von Andreas Lachner (15.). Kissing war nach vorn gefährlicher und hätte der sehr gut pfeifende Schiedsrichter Berat Miftari nach einem Foul an Lachner auf den Punkt gezeigt, hätte sich die Heimelf nicht beschweren können.

Basti Lang bereitete mit einem klasse Antritt die KSC-Führung vor. Präzise sein Querpass auf Fabian Wrba, der legte sich diesen kurz vor und wie ein Strich schlug der Ball nach 64 Minuten zum 2:1 für den KSC im Winkel ein. Kissing war einem weiteren Treffer aufgrund der guten Defensivleistung näher als die Gastgeber, bei denen der eingewechselte Hussein Kariwabo nach einem üblen Foul an Pascal Mader eigentlich vom Platz hätte fliegen müssen. Schiedsrichter Miftari zeigte indes nur Gelb.

Kissinger SC Heyen, Wrba, Genitheim, Graf, Lang, Mader (92. Kapfer) , Binder, Gottwald, Horak (57. Ogino), Lachner (Zeiske), Schuller – Tore 1:0 Iovane (2.), 1:1 Mader (5.), 1:2 Wrba (64.) – Schiedsrichter Berat Miftari – Zuschauer 100

