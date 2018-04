Kissing bleibt weiter sieglos

vor 23 Min.

Auch gegen Wiggensbach will dem KSC der erste Dreier in der Frühjahrsrunde nicht gelingen. Platz zwei ist nun kein Thema mehr

Von Roland Gottwald

Der Relegationsplatz war für den Kissinger SC inzwischen schon in die Ferne gerückt, dennoch wollte man den Vorrundensieg gegen die Allgäuer wiederholen. Aber daraus wurde nichts, Kissing verlor mit 2:4 und ist im Rennen um Platz zwei endgültig raus.

Aber der Kader des KSC hat derzeit die Schwindsucht, wodurch sich die Mannschaft fast von selbst aufgestellt hat. Ohne Trainer David Bulik, Kergel, Barkhurst, Bese (alle verletzt) und Gottwald (beruflich verhindert) mussten die Paartaler das Spitzenspiel bestreiten. Dennoch stand nur die mangelnde Chancenverwertung stand dem ersten Sieg im Jahr 2018 im Weg.

Kissing kam früh zu Chancen. Franko Beglmeirs Schuss wurde gerade noch zur Ecke gelenkt. Wenig später zirkelte Bastian Lang einen Freistoß an den Querbalken und Franko Beglmeir brachte den Abpraller per Kopf nicht im Tor unter (12.). In der 42. Minute dann die Führung. Fabian Wrbas Flanke ließ Edin Ganibegovic von der Brust abtropfen und Pascal Mader verwandelte eiskalt. Doch noch vor der Pause fiel der Ausgleich. Der nach einer Flanke von Torhüter Daniel Sedlmeir zu kurz abgewehrte Ball fand in Luke Maguire seinen Abnehmer und der netzte in der 45. Minute zum 1:1 ein.

Nach der Pause folgte dann ein Doppelschlag der Gäste: Markus Greiter jagte den Ball aus gut 20 Metern ins rechte obere Toreck (57.) und Lukas Ried nutzte die Chance nach einem weiten Ball zum 3:1 (60.). Eigentlich war das Spiel damit gelaufen, aber Kissing gab noch einmal gehörig Gas. Edin Ganibegovic war wieder der Vorbereiter für Pascal Mader, der den 2:3-Anschlusstreffer erzielte (71.). In der Nachspielzeit holte FC-Keeper Christian Klotz einen Freistoß von Basti Lang mit einer Hand aus dem Winkel. Den Schlusspunkt setzte Markus Greiter per Foulelfmeter (90-+2), den Daniel Sedlmeir verursachte. Das Schiedsrichtergespann um den jungen Referee Felis Scherrer leitete sehr gut.

KSC Sedlmeir, Graf (46. Cena), Genitheim, Wrba, Gashi, Q. Springer (69. Schuller), Berglmeir, Ganibegovic, Lang, Mader, Pöhlmann (63. Büchler)

Tore 1:0 Mader (42.). 1:1 Maguire (45.), 1:2 Greiter (57.), 1:3 Ried (60.), 2:3 Mader (71.), 2:4 Greiter (90.+2/Foulelfmeter) – Schiedsrichter Felix Scherer – Zuschauer 50

