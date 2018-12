Kissing eilt von Erfolg zu Erfolg

vor 51 Min.

Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des Schachvereins feiern Siege

Von Delf Friedrich

Der Schachverein Kissing eilt derzeit von einem Erfolg zum nächsten: Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft feierten in ihren letzten Punktspielen Siege.

„Ausgerechnet gegen uns spielt Göggingen immer mit bester Aufstellung“, meinte Wolfgang Reis noch auf der Hinfahrt zum Mannschaftskampf im Augsburger Südwesten – doch dadurch ließen sich die Kissinger Schach-Recken nicht beirren.

Am ersten Brett traf Harald Koch mit Weiß auf den ehemaligen Bundesligaspieler Ignac Meszaros. Ein überraschender Zug des Gegners in der „Englischen“ Eröffnung brachte Koch leichte Vorteile, die sich jedoch rasch verflüchtigten. Koch bot Remis, der Gögginger nahm an. Gleichfalls ohne Sieger endete die Partie von Peter Kovar.

Nach ausgeglichener Eröffnung leistete sich der Gegner von Wolfgang Reis einen Zug, den Reis letztlich zu seinen Gunsten nutzte – sein Kontrahent gab auf.

Die Idee eines Läuferopfers mit dem Ziel einer dominierenden Bauernstellung sollte dem Gegner von Michael Schwarz zum Verhängnis werden – auch er musste sich letztlich ergeben.

Unter starkem Druck gewann Jürgen Hartung einen Springer, musste dafür allerdings drei Bauern einsetzen. Energisch erarbeitete sich Hartung eine starke Stellung, eroberte schließlich Bauern zurück, verlor aber in Zeitnot einen Läufer und als Konsequenz die Partie.

Der starke Gegner von Delf Friedrich nutzte einen vermeintlich offensiven, wohl aber „inkorrekten“ Zug des Kissingers in der Eröffnung. Friedrich konnte dem ständig stärker werdenden Druck nicht widerstehen und musste recht früh aufgeben.

Sechs Kissinger hatten nun ihre Partien absolviert und konnten sich beim Stand von 3:3 zu den Zuschauern gesellen. Das lohnte sich, denn die noch aktiven Kissinger drehten richtig auf. Rupert Pfaller spielte eine gewohnt fehlerfreie Eröffnung. Dann folgte eine sehenswerte Kombination, mit der er die gegnerische Stellung zertrümmerte. Nicht weniger genial war das zum zwingenden Sieg führende Läuferopfer, mit dem Joachim Rauss seiner gelungenen Partie den finalen Kick versetzte. So setzte sich Kissing schließlich mit 5:3 durch.

Während sich nun Kissings Erste in Göggingen zwei Auswärtspunkte holte, wodurch sie punktgleich mit Kriegshaber III und Schachfreunde Augsburg II die Tabelle der Kreisliga 1 mit anführt, absolvierte Kissings zweite Mannschaft zur gleichen Zeit ein Heimspiel gegen Thierhaupten in der Kreisklasse B Nord.

Der Gegner von Falk Überschar war gar nicht angetreten. Lars Löber gewann seine Partie souverän. Wolfgang Hastenpflug vermochte an diesem Spieltag nicht zu punkten. Den dritten Brettpunkt zum Endstand von 3:1 steuerte Youngster Ben Deppenkemper bei. Und somit steht auch Kissing II in der entsprechenden Liga auf dem zweiten Platz, punktgleich mit Tabellenführer SG Augsburg.

Die Figuren waren noch nicht abgeräumt, da hatte Vereinsvorsitzender Lars Löber bereits eine Rundmail gepostet: „Das war wieder ein erfolgreicher Spieltag: Die Erste gewinnt 5:3, die Zweite 3:1. Beim Sieg der Zweiten hat mich besonders die wunderschöne Partie von Ben gegen einen 400 DWZ-Punkte besser eingestuften Gegner gefreut.“

