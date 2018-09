vor 52 Min.

Kissing hat den Cup weiter im Blick Lokalsport

Im Halbfinale feiert der KSC einen letztlich nicht unverdienten 2:1-Sieg gegen den FC Affing. Endspiel nun gegen den TSV Täfertingen.

Von Peter Kleist

Der Kissinger SC darf weiter vom Sieg im Toto-Pokal auf Kreisebene träumen. Am Mittwochabend machten die Mannen um Spielertrainer David Bulik den Einzug ins Endspiel perfekt, als sie im Halbfinale den Nord-Bezirksligisten FC Affing mit 2:1 aus dem Wettbewerb kegelten. Dardan Gashi war in der 77. Minute der Schütze des entscheidenden Tores, zuvor hatten David Bulik (24.) für Kissing und Bora Kalkan (26.) für Affing eingenetzt.

„Ich denke, es war aufgrund der Mehrzahl von Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten, ein verdienter Sieg“, meinte Kissings Trainer David Bulik, der dann auch gleich anfügte, dass er „froh sei, dass nun die englischen Wochen vorbei sind.“ Der KSC-Coach freute sich, dass man den „Auftrag vom Chef“ – nämlich ins Finale einzuziehen – erfüllt habe. „Affing hat uns aber alles abverlangt“, so Bulik.

Ein Torwartfehler von Affings Noah Scherer war es am Ende, der den Kissingern den Siegtreffer nach 77 Minuten bescherte. Nach einer Ecker ging der FCA-Keeper nur mit einer Faust zum Ball, der fiel schließlich in eine Spielertraube und Dardan Gashi drückte ihn letztlich zum 2:1 über die Linie.

Dabei hatte es für die Kissinger nicht optimal begonnen, der KSC brauchte eine geraume Zeit, um sich auf den ersatzgeschwächten Gast einzustellen. Denn der FCA setzte die ersten Akzente, ohne allerdings die ganz große Gefahr für das Tor von Daniel Sedlmeir heraufzubeschwören. Umso überraschender dann das 1:0 für Kissing: David Bulik war mit einem simplen Doppelpass freigespielt worden und setzte den Ball mit der Pike ins lange Eck (24.). Dabei verletzte sich noch Affings Max Schacherl. Doch nur zwei Minuten später hieß es 1:1, Bora Kalkan köpfte nach einer Eckballvariante auf Flanke von Lipp ein. Doch danach war Kissing am Drücker. Ein schöner Heber von Alexander Kergel hätte fast das 2:1 gebracht, aber Lukas Piller rettete auf der Linie (35.). Wenig später zielte Pascal Mader knapp vorbei und nach einem klasse Pass von Ganibegovic war Max Bayr allein Richtung Tor unterwegs blieb aber an Torhüter Scherer hängen. Für den letzten Aufreger vor der Pause sorgte Luca Ogino mit einem fulminanten Schuss aus gut 20 Meter, der an die Querlatte krachte. Nach der Pause verflachte das Spiel, das von Schiedsrichter Luka Beretic vom TSV Friedberg sicher geleitet wurde, etwas.

Im Finale im Frühjahr 2019 geht es nun gegen den TSV Täfertingen, der den TSV Aindling mit 4:2 nach Elfmeterschießen besiegte.

Kissinger SC Sedlmeir, Wrba, Gashi, Mader, Bulik, Ganibegovic (72. Berglmeir), Schuller, Bayr (46. Lang), Gottwald, Kergel, Ogino (46. Büchler).

FC Affing Scherer, Piller, Kalkan, Meier (70. Fresser), Schacherl (25. Klein), Tremmel, Al-Jajeh, Palatin, Wanner, Lipp, Reiter (81. Jusufovic) – Tore 1:0 Bulik (24.), 1:1 Kalkan (26.), 2:1 Gashi (77.) – Zuschauer 90 – Schiedsrichter Luka Beretic (TSV Friedberg)

Themen Folgen